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Adanaspor'un Kaptanı Uğur Demirok: 'Tecrübemizi Gençlerle Harmanlayacağız'

Adanaspor'un Kaptanı Uğur Demirok: 'Tecrübemizi Gençlerle Harmanlayacağız'
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Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok, genç ekibin sezon sonunda ligi en iyi yerde bitirmek istediğini belirtti. Ayrıca, hayatını kaybeden eski teknik direktörleri Sol Bamba'nın vefatının takımı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un takım kaptanı Uğur Demirok ile Doğukan Emeksiz, sezon sonunda ligi en iyi yerde bitirmek istiyor.

Turuncu-beyazlıların yeni transferi 36 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Demirok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç bir ekip olduklarını belirtti.

Takıma katıldıktan sonra kendisine kaptanlık verilmesinden dolayı mutlu olduğunu anlatan Uğur, "Bana verilen görevi en sıcak şekilde karşıladıkları için takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Abilik yapmaya, tecrübelerimizi aktarmaya geldim." dedi.

Uğur, genç bir ekip olduklarını ve ilk 5 haftada kaybedilen puanlarda tecrübe eksikliğinin etkisinin bulunduğunu dile getirdi.

Adanaspor'un Süper Lig'e dayanan bir geçmişi olduğunu anımsatan Uğur, şöyle konuştu:

"Adanaspor belki son yıllarda istediği ivmeleri yakalayamıyor. Benim gibi Korcan Çelikay da takıma katıldı. Gençlerle tecrübeyi harmanlayacak şekilde ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Biz tecrübemizi, onlar enerjisini sahaya yansıttığı sürece bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Futbol sonuç odaklı. Taraftar da haklı, galibiyet istiyorlar. Çok dinamik ve genç bir takım var. Sahada biraz daha tecrübeyi yansıttığımız zaman skorun da geleceğini düşünüyorum. Bu ligde ilk golü atmak bence çok önemli. Sonra gerisi geliyor. Emin olsunlar ki bu takım güzel yerlere gelecek. İnşallah takımı hep beraber hedeflenen yere getirebiliriz. Taraftar da sonuna kadar destek versin."

Uğur, hayatını kaybeden eski teknik direktörleri Sol Bamba ile tanışamadığını söyledi.

Bamba'ya Allah'tan rahmet dileyen Uğur, "İster istemez takıma bir yansıma oluyor. Her fotoğrafını gördüğümüzde bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayat devam ediyor, bunun üstesinden gelmek zorundayız. Sol Bamba için sahaya mücadelemizi ekstra olarak koyacağız. Elimizden geleni yapacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Doğukan: "Üst sıralara tırmanacağız"

Takımın kanat oyuncusu 24 yaşındaki Doğukan Emeksiz de Sol Bamba'nın vefatının kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Sol Bamba'yı çok sevdiklerini anlatan Doğukan, "Kısa bir süre zaman geçirmiş olmamıza rağmen gayet yakındık. Bu vefat bizi çok etkiledi. Üzüntü içerisindeyiz, duygusalız. Sol Bamba'yı çok özleyeceğiz." dedi.

Doğukan, takımlar arasındaki puanların birbirine yakın olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Açıkçası şu an her şey için erken. İyi bir takımız, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sahada her geçen gün üstüne koyarak gidiyoruz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Hep birlikte güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Üstte olan takımların bizden hiçbir fazlası yok. Kalitemiz de ortada. Üst sıralara tırmanacağız."

Trendyol 1. Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Adanaspor, haftaya 5 puanla 18. sırada girdi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor

Uğur Demirok Adanaspor Politika Futbol Spor

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