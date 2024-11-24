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Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: 'Pes Etmek Yok'

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: 'Pes Etmek Yok'
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, maç sonrası duygu dolu açıklamalar yaptı. Şimşek, alınan sonuçtan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, pes etmeyeceklerini ifade etti. Sakaryaspor teknik direktörü Mesut Bakkal ise, aldıkları puanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, "Çok kızgınım, çok kırgınım, gerçekten çok canım acıyor. Ama pes etmek yok." dedi.

Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünkü maça çok üzüldüğünü söyledi.

Maça çok iyi hazırlandıklarını belirten Şimşek, "Hem oyun olarak, hem kazanma hırsı olarak, hak etmediğimiz bir beraberlik, hak etmediğimiz bir sonuç. Dört, beş, altılık olacak bir maç berabere bitti. Söylenecek bir şey yok. Çalışmaya devam edeceğiz, üretmeye devam edeceğiz. Ama inanın gerçekten bugün canım çok acıdı." diye konuştu.

Yapacakları transferlerle takımı ligde tutacaklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Çok kızgınım, çok kırgınım, gerçekten çok canım acıyor. Ama pes etmek yok. Önümüzde çok maç var. Yine bu kardeşlerimizle devre arasına kadar götüreceğiz. İnşallah devre arasına kadar alabileceğimiz maksimum puanı alıp ondan sonra tekrar yolumuza bakmak istiyoruz. Ben bu maça gerçekten 3 puan yazmıştım ve öyle de hazırlanmıştık. Her şey otuz saniyeye kadar benim hesapladığım gibi gitti. Otuz saniyede bazı hesaplarımızı tekrar yapacağız. Bazı maçları daha farklı düşünmeye başlayacağız."

Mesut Bakkal : "Bir puan çok önemli"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da on kişi kaldıktan sonra maçı bırakmadıklarını belirtti.

Adana'ya takım olarak eksik geldiklerini ifade eden Bakkal, "Forma şansı bulan arkadaşlarımız bence vazifelerini yaptı. İlk devre Adana bizden biraz daha iyi oynadı. Ama ikinci devre özellikle bazı bölümlerde kaçırdığımız direklerden dönen toplar var. Bu pozisyonları değerlendiremedik. Belki değerlendirseydik bu eksiği de vermeyecektik o zaman." şeklinde konuştu.

Bakkal, Adanaspor'un çok iyi takım bir takım olduğunu belirterek, "Bir puan bence çok önemli bir puan. Son saniyede gelen bir gol. Bu hakikaten çok önemli. Ha yeterli mi değil ama hem moral açısından hem de bulunduğumuz durum açısından çok önemli. Bir puan aldık, sevinçli dönüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Spor
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