Adanaspor, Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Adanaspor, 27 Ekim'de yollarını ayırdığı teknik direktör Kemal Kılıç'ın yerine Yusuf Şimşek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Furkan Akgül, imza töreninde Şimşek ile bir araya geldi.
Adanaspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp başkanı Furkan Akgül, teknik direktör Yusuf Şimşek bir araya geldi. Görüşmenin ardından teknik direktör Şimşek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Akdeniz ekibi, 27 Ekim'de teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırmıştı. - ADANA