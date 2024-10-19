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Adanaspor, Şanlıurfaspor'a 4-1 Mağlup Oldu

Adanaspor, Şanlıurfaspor'a 4-1 Mağlup Oldu
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1. Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'a 4-1 yenildi. Şanlıurfaspor, Kayode'nin hat-trick yaptığı maçta etkili bir oyun sergiledi.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Cevdet Kömürcüoğlu, Baran Eraslan

ADANASPOR: Jankat Yılmaz - Ferhat Katipoğlu (Dk. 46 Doğukan Emeksiz), Donkor, Fatih Kurucuk, Hıdır Aytekin (Dk. 46 Devran Şenyurt), Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 55 Yepie Yepie), Diakite (Dk. 84 Burhan Tüzün), Innocent, Turgay Gemicibaşı, Harun Alpsoy (Dk. 35 Metehan Altunbaş), Ciss

ŞANLIURFASPOR: Abdülkadir Sünger - Burak Çamoğlu, Miraç Acer, Fatih Eren, Muhammed Gönülaçar (Dk. 84 Efe Arda Koyuncu), Hakan Erçelik (Dk. 58 Begic), Hasan Hüseyin Acar, Nafican Yardımcı (Dk. 80 Mehmet Coşkun), Forsell (Dk. 46 Menize), Malle (Dk. 80 Askovski), Kayode

GOLLER: Dk. 86 Ciss ( Adanaspor ) - Dk. 1 Donkor (Kendi kalesine), Dk. 41, Dk. 51 ve Dk. 80 Kayode ( Şanlıurfaspor )

KIRMIZI KART: Dk. 90 Donkor ( Adanaspor )

SARI KARTLAR: Muhammed Gönülaçar, Fatih Eren ( Şanlıurfaspor )

1'inci Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 4-1 mağlup oldu.

1'inci dakikada Şanlıurfaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Muhammed Gönülaçar, topu rakip ceza sahasına ortaladı. Donkor, yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

17'nci dakikada Adanaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Diakite, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Dikaite'nin çaprazdan şutunda top ağlara gitti ancak gol VAR kontrolünün ardından iptal edildi.

41'inci dakikada Şanlıurfaspor farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada kazanılan topla atağa çıkan Hasan Hüseyin Acar, rakip savunmanın arkasına sarkan Kayode'ye pasını attı. Karşı karşıya pozisyonda Kayode'nin sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

İlk yarıyı Şanlıurfaspor 2-0 önde tamamladı.

51'inci dakikada Şanlıurfaspor 3'üncü golü buldu. Orta sahada topu alan Nafican Yardımcı, ceza sahasındaki Kayode'ye pasını attı. Savunmadan seken topu önünde bulan Kayode, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.

80'inci dakikada Şanlıurfaspor bir gol daha buldu. Sol kanatta topla buluşan Bagic'in şutunda top savunmadan döndü. Hasan Hüseyin önünde kalan topu, altıpastaki Kayode'ye gönderdi. Kayode yerden sert şutla topu ağlarla buluşturdu: 0-4.

86'ncı dakikada Adanaspor farkı 3'e indirdi. Sağ kanattaki Devran Şenyurt, topu arka direğe ortaladı. Rakip savunmanın arasından yükselen Ciss'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-4.

Adanaspor, Şanlıurfaspor'a 4-1 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Şanlıurfaspor Adanaspor 3-sayfa Futbol Adana Spor

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