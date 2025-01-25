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Adanaspor, Kartalkaya'da Hayatını Kaybedenler İçin Siyah Forma Giysiyle Maça Çıktı

Adanaspor, Kartalkaya'da Hayatını Kaybedenler İçin Siyah Forma Giysiyle Maça Çıktı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen trajik olayda hayatını kaybeden 78 kişi anısına siyah forma ile sahaya çıktı.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle siyah forma ile maça çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor sahasında Iğdır FK ile karşılaşıyor. Turuncu-beyazlı ekip dış sahası forması olan siyah formasını, iç sahada giyme kararı aldı. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği olay sebebiyle Adanaspor da yastan dolayı sahaya siyah forması ile çıktı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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