Adana ve Osmaniye'de spor okulları törenle açıldı

Adana ve Osmaniye'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

Adana Valisi Mustafa Yavuz, Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen törende, spor okullarının çocukların ve gençlerin gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

Çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalıştıklarını dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı dört duvar arasına hapsetmeyelim. Onları mutlaka bir spor dalıyla tanıştıralım çünkü sporla uğraşan, kültür ve sanatla ilgilenen çocuklarımızın yanlış bir işin içinde bulunma ihtimali çok düşüktür, hatta neredeyse yoktur. Çocuklarımızı kontrolsüz alanlara bırakıp yanlış kişilerle muhatap olmasının önüne geçmiş olalım çünkü bizim çocuklarımızı korumamız lazım. Aynı şekilde, geleceğimizi onlara emanet edeceğimizden dolayı onları ruhen, bedenen ve aklen en iyi şekilde hazırlamamız lazım."

Yavuz, projenin çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlamasının yanında, yeni dostluklar kurmalarına da imkan sunduğunu vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da bu yaz, 3 ile 18 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik 30 branşta açılacak ücretsiz kurslarda 124 antrenörün görev yapacağını belirtti.

İl genelinde 20 bin 112 lisanslı sporcu bulunduğunu bilgisini veren Loğoğlu, "Valiliğimizin ortaya koyduğu 2040 hedefleri doğrultusunda gençlerimizi sporla, sanatla, kültürle, bilim ve teknolojiyle buluşturmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olanlar, milli ve manevi değerlerine bağlı, kültürünü bilen, bilime ve sanata değer veren, sporla güçlenen, üreten ve geleceğe umutla bakan gençlerimizdir." dedi.

Konuşmaların ardından GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı, sporcular gösteri sundu.

Osmaniye

Tosyalı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen açılış törenine Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, kent protokolü ile antrenör ve sporcular katıldı.

Vali Sergengeçti, törende, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde tüm yurtta hayata geçirilen projenin, sporcu şehri olarak anılan Osmaniye'de daha geniş kapsamda uygulanması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Çalışma kapsamında Osmaniye Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandığını aktaran Serdengeçti, "Devletin imkanlarını yerel yönetimlerimizin gücüyle birleştiriyor, Bakanlığımızın bu nadide projesinin ilimizdeki etki alanını ve tabana yayılımını en üst seviyeye ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi de Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'na başvuru sayısının 3 bin 500'ü geçtiğini belirterek, "Osmaniye merkez ve 6 ilçesinde faaliyet gösteren 79 spor tesisinde görev yapan 108 antrenör ile 35 farklı branşta sporcu yetiştiriyoruz. Bugüne kadar milli takımlara 113 sporcu kazandırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından halk oyunları ve spor gösterisi yapıldı, uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara ödül verildi.