Adana protokolü, kadın futbol takımıyla gösteri maçı yaptı - Haberler

ADANA (DHA) - ADANA'da aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu kent protokolü, TFF Kadınlar Futbol 3'üncü Ligi'nde mücadele eden Adana 01 Kadın Futbol Spor Kulübü oyuncularıyla gösteri maçı yaptı. Renkli görüntülere sahne olan maçı Adana 01 Kadın Futbol Spor Kulübü 2-1 kazandı.

Sportif faaliyetlerin yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerinde de yer almak misyonuyla yaklaşık 5 ay önce kurulan ve TFF Kadınlar Futbol 3'üncü Ligi'nde mücadele eden Adana 01 Kadın Futbol Spor Kulübü, grup ikincisi olarak Play-Off'lara kalmayı hak etti. Futbolcu kızlar, hazırladıkları videoları sosyal medya üzerinden belediye başkanlarına göndererek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında özel gösteri maçı yapmaya davet etti. Davetin karşılık bulması üzerine gösteri maçı dün Muharrem Gülergin Stadı'nda yapıldı.

Adana 01 Kadın Futbol Spor Kulübü oyuncularıyla kıyasıya mücadele eden protokol, renkli görüntüler oluşturdu. Dostluk maçı, Adana 01 Kadın Futbol Spor Kulübü'nün 2-1'lik galibiyetiyle son buldu. Kulüp Başkanı Ayfun Kaplan, kadın futbolunun Türkiye'ye tanıtılması konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kaplan, "Atalarımızın gençlere bıraktığı bu güzel günde, böyle bir farkındalık yapmak istedik. Sağ olsun belediye başkanlarımız kızları kırmadı ve bugün gösteri maçına katıldı. Kızlarımız maçı 2-1 yendi. Bu çocuklarımız spor lisesi öğrencileri. Hayatlarında ilk defa ağabeyleriyle, büyükleriyle maç oynuyorlar ama yine de ezici bir üstünlüğümüz var" dedi.