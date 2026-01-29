Haberler

Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu

Güncelleme:
Bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak tahliye oldu. Yaklaşık bir aydan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Sancak, avukatlarının nöbetçi mahkemeye yaptığı başvuru sonrasında tahliye edildi.

  • Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, bahis ve şike soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025'ten beri tutukluydu.
  • Murat Sancak, avukatlarının nöbetçi mahkemeye yaptığı başvuru sonrasında tahliye edildi.
  • Murat Sancak, sosyal medyada 'Çok şükür' ve 'Evimize gidiyoruz' ifadelerini paylaştı.

'Bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak serbest bırakıldı. 9 Aralık 2025 tarihinden bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Murat Sancak, avukatlarının nöbetçi mahkemeye yaptığı başvuru sonrasında tahliye edildi.

AİLESİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Tahliye sonrası ailesi tarafından karşılanan Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Çok şükür' ve 'Evimize gidiyoruz' ifadelerini kullandı.

MEKTUP YAZARAK SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Sancak, geride bıraktığımız günlerde bir mektup yazmış ve suçlamaları kabul etmemişti. Murat Sancak yazdığı mektupta, "Daha önceden de dile getirdiğim sözlerimi kendi adıma tekrar hatırlatmak isterim: Maç satan namusunu satar! İddia ve bahis oynayan namerttir! Oynatan ise namert oğlu namerttir! Allah'a çok şükür. Kaynağı belli olmayan bir kuruşum yoktur. Zaman her şeyin aynasıdır. Bu yazıyı sizlere O Ses Yılbaşı programını izlerken kaleme aldım. Kalbim her daim sizlerle.' demişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

bu nasıl adalet lan Mert Hakan da çıkar yakında ümit Karan da çıkar

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

