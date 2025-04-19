Adana Demirspor, Trabzonspor'a 1-0 Mağlup Oldu
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Maçta Trabzonspor'un golü Banza'dan gelirken, Adana Demirspor önemli fırsatları değerlendiremedi.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor evinde karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Cihan Çanak'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
59. dakikada Zubkov'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Batagov'un sert vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
68. dakikada sol çaprazda topla buluşan Edin Visca'nın yerden plase vuruşunda kaleci Murat Eser, meşin yuvarlağı çıkardı.
Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Anıl Usta, Emrah Ünal
Adana Demirspor: Murat Eser, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Maestro dk. 62), Burhan Ersoy, Arda Okan Kurtulan, Tolga Kalender, Bünyamin Balat, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Aymbetov (Yusuf Barasi dk. 62), Ozan Demirbağ (Salih Kavrazlı dk. 62)
Yedekler: Vedat Karakuş, Gökdeniz Tunç, Aksel Aktaş, Ali Arda Yıldız, Ali Yavuz Kol, Kadir Karayiğit, Fougeu
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Savic, Batagov, Tim Jabol Folcarelli (Ozan Tufan dk. 34), Mendy, Cihan Çanak (Zubkov dk. 58), Cham (Arif Boşluk dk. 58), Visca (Okay Yokuşlu dk. 84), Banza
Yedekler: Taha Tepe, Lundstram, Nwakaeme, Sikan, Ali Şahin Yılmaz, Enis Destan
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Banza (dk. 45)(Trabzonspor)
Sarı kart: Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor) - ADANA