Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: 'Sonunda penaltılarda yenilmek acı bir tat bırakıyor'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Genk maçının ardından takımının sonuna kadar mücadele verdiğini söyleyerek, penaltılarda yenilmek acı bir tat bıraktığını ifade etti. Kluivert, artık Türkiye ligine ve Türkiye Kupası'na odaklanacaklarını belirtti.

- Patrick Kluivert: "Artık lige ve kupaya odaklanacağız"

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Genk maçının ardından, "Kaybetmek acı bir tat bırakabiliyor ama şunu da söylemek lazım takımımız sonuna kadar mücadele verdi. Sonunda penaltılarda yenilmek acı bir tat bırakıyor. Artık hem Türkiye ligine hem de Türkiye Kupası'na odaklanacağız" dedi.

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında Belçika ekibi Genk'e penaltılarda 5-4 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, karşılaşmanın çok fantastik geçtiğini belirterek, "Sonuçtan dolayı üzgün olduğumu söylemeliyim. Maçın ilk 30 dakikasını domine eden taraf bizdik ve golü de bulduk. Hem seyirciler için çok güzel bir maç oldu hem de git gelli bir maç oldu. Kaybetmek acı bir tat bırakabiliyor ama şunu da söylemek lazım, takımımız sonuna kadar mücadele verdi. Sonunda penaltılarda yenilmek acı bir tat bırakıyor. Artık hem Türkiye ligine hem de Türkiye Kupası'na odaklanacağız. Bir sonra ki maçımız Hatayspor'a karşı olacak. Bütün enerjimizi toplayıp o maça çıkacağız ve sonrasında ara olacak. Aradan sonrada en iyi şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Penaltılarda istediğimiz sonucu alamadık"

Adana Demirspor takımının oyuncularında bir kondisyon sorunu olmadığını aktaran Kluivert, "Kondisyonla ilgili sorun olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar uzun süreli oyunlarda böyle şeyler olabiliyor. Sadece biz değil, rakip takımdaki futbolcuların da yoruldukları, kramp geçirdikleri zamanlar oldu. Ancak bu bahane değil. Maçın sonunda 1-0 galip gelen taraf bizdik ama penaltılarda istediğimiz sonucu alamadık" diye konuştu.

"Gerektiği yerde en uygun futbolcuları sahaya süreceğiz"

Nani ve Dorukhan'ı beklenmeyen sakatlıklar yüzünden oyuna alamadığını kaydeden Hollandalı teknik adam, daha sonra şunları söyledi:

"Bugüne kadar onları bütün maçlarda kullandık. Bu maçta ise artı seçeneklerimde vardı ve bu şekilde karar verdim. Beklediğimizin dışında sakatlıklar oluşunca mecburen 2 değişiklik yaptık. Hem kalecimizi hem de Semih'i değiştirdik. Bu değişiklikleri yapmasaydık o diğer değişiklikleri yapabilirdik. Kadro yapılanmasında değişiklik olup olmayacağını zaman gösterecek. 2 kulvarda devam edeceğiz. Gerektiği yerde en uygun futbolcuları sahaya süreceğiz."

Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken ise Adana Demirspor'u tebrik ederek sıcak havanın herkesi etkilediğini, galibiyeti aldıkları içinse mutlu olduklarını söyledi.