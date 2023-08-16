Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: İlk maçtaki sonuç bizim için çok önemliydi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, yarın oynayacakları NK Osijek maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, 'İlk maçtaki sonuç bizim için çok önemliydi ama biz hiçbir şekilde konsantrasyonumuzu kaybetmeden bu maça çıkacağız. Kendi oyunumuzu oynamak zorundayız' dedi.

SPOR Patrick Kluivert: Konsantrasyonumuzu kaybetmeden bu maça çıkacağız

Can ÇELİK - Bekir KARAKOCA / OSIJEK, (Hırvatistan), (DHA) - Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, yarın oynayacakları NK Osijek maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "İlk maçtaki sonuç bizim için çok önemliydi ama biz hiçbir şekilde konsantrasyonumuzu kaybetmeden bu maça çıkacağız. Kendi oyunumuzu oynamak zorundayız" dedi.

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında NK Osijek ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Opus Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak olan karşılaşmada İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve kaleci Goran Karacic açıklamalarda bulundu. Tarihi öneme sahip bir maça çıkacaklarını belirten Kluivert, 'İlk maçtaki sonuç bizim için çok önemliydi ama biz hiçbir şekilde konsantrasyonumuzu kaybetmeden bu maça çıkacağız. Kendi oyunumuzu oynamak zorundayız' diye konuştu.

Adana Demirspor'un kalecilerinden Goran Karacic ise açıklamasında, 'Türkiye ligindeki deneyimlerimize göre de ne kadar zor bir maç olacağını biliyoruz. Ancak biz aile olarak her yere gidiyoruz ve bu maçta da bunu göstereceğiz' dedi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Adana Demirspor, NK Osijek ile oynayacağı karşılaşmanın son antrenmanı Opus Arena'da gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanın bu bölümünde ısınma hareketleri ve pas çalışması yapıldı. (DHA)