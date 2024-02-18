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Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: 'Deplasmanda 2-0'dan sonra alınan bir puan gayet başarılı'

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Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Corendon Alanyaspor maçının ardından yapılan basın toplantısında, maçta geriye düşüp tekrar beraberliğin sağlanmasının başarılı olduğunu belirtti. Karaman, kazandıkları zaman alt taraftan uzaklaşacaklarını ve deplasmanda 2-0'dan sonra alınan 1 puanın gayet başarılı olduğunu söyledi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Corendon Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazandığımız zaman alttan biraz uzaklaşacağız. Deplasmanda 2-0'dan sonra alınan bir puan gayet başarılı" dedi.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçta geriye düşüp tekrar beraberliğin sağlanmasının başarılı olduğunu belirtti.

Karşılaşmada pozisyonlarının olduğunu ancak son vuruşu yapamadıklarına dikkat çeken Karaman, "Önce 2-0'dan 2-2 yapan, sonra da 3-2'den 3-3 yapan oyuncularımıza teşekkür ediyorum. 2-0'dan dönüş yapmak kolay değil. Daha sonra 3-2'den dönüş yapmak hiç kolay geldi. 2-2'yi yakalayıp oyunun momentumu size geçmişken 3-2 geriye düşüp demoralize oluyorsunuz. Peşinden 4'ü de yiyebilirsiniz. Ama oyuncularımız bırakmadı. Yeni bir takımız. Oyunun içinde zaman zaman güzel şeyler oluyor. Bunlar yeterli değil. İlk devre oyuna iyi başladık. Pozisyonlarımız var, son vuruşu iyi yapamadık. İki tane bireysel hatadan gol yedik. Bu teknik adam için çözülmesi zor bir olay. 0-0 giden bir maçta veya normal yediğiniz gollerde oyuncu değişiklikleri yapabilirsiniz. Fakat bireysel hatada oyuncu değiştirmek, taktik değiştirmek çok zor oluyor. İkinci yarıya kaleci değişikliği ile başladık. Bu tür riskleri kendim aldım. 2 tane demoralize olan arkadaşımız vardı. Onlar da bizim oyumumuz. Buna rağmen Vedat da penaltıyı çıkardı. Duran top aldı, yumrukladı. O da en azından ben bu rekabet ortamında varım dedi" ifadelerini kullandı.

"Maçtan önce psikolojik olarak sıralamaya baktığınızda biz kaybetsek aynı puanda oluyoruz"

Ligde kazandıkları zaman alt taraftan uzaklaşacaklarını belirten Karaman, "Bizim amacımız yeni gelenlerle rekabet ortamı oluşturup, puanları alıp, peş peşe seri galibiyetlerle ligin altındaki takımlarla aramızdaki bağı koparmak. Alanyaspor'a da başarılar diliyorum. Zor bir maçtı. Maçtan önce psikolojik olarak sıralamaya baktığınızda biz kaybetsek aynı puanda oluyoruz. Ligin dibine yaklaşıyoruz. Kazandığımız zaman alttan biraz uzaklaşacağız. Deplasmanda 2-0'dan sonra alınan 1 puan gayet başarılı" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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