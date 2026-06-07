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Adana Demirspor taraftarlarından "Yaşasın Demirspor" yürüyüşü

Adana Demirspor taraftarlarından 'Yaşasın Demirspor' yürüyüşü
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Trendyol 1. Lig'den düşen Adana Demirspor taraftarları, Atatürk Parkı'nda toplanarak Toros Caddesi'ne yürüdü. Başkan Ertan Zeybek, kulübün kapanmayacağını ve halkın takımı olacağını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'den düşen Adana Demirspor taraftarları, takımlarına destek amacıyla "Yaşasın Demirspor" yürüyüşü düzenledi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda bir araya gelen mavi-lacivertli taraftarlar, Toros Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca meşale yakan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Atatürk Parkı'nda açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, kulübün ligden çekilmemesi için 6 aydır arkadaşlarıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Taraftarlara Adana Demirspor'un yaşayacağının sözünü veren Zeybek, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor bu şehrin en büyük değeridir. Sizler bu değere sahip çıktıkça kimsenin kapatmaya gücü yetmez. Çok düzgün bir tablomuz yok ama işin içinden çıkılmayacak bir durum da yok. Adana Demirspor bundan sonra halkın takımıdır. Kesinlikle eski yönetimle bu yönetimin hiçbir bağı kalmamıştır. Adana Demirspor artık tamamen bu şehrindir. Bu şehir de takımımıza sahip çıkacaktır."

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı
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