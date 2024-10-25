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Adana Demirspor, Sivasspor'u 2-1 Önde Tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor, Sivasspor'u konuk etti. İlk yarıda goller Yusuf Barası ve Semih Güler'den gelirken, Sivasspor'un tek golü Koita'dan geldi. Maçın devresi 2-1 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor, Sivasspor'u konuk ediyor. İlk yarı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada ceza yayı üzerinden İzzet Çelik'in şutunda kaleci Nikolic topu çeldi.

2. dakikada Menig sol kanattan ceza sahasına ortasında Manaj'ın şutunda kaleci Vedat Karakuş gole izin vermedi.

13. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Manev kafayla dokunup topu içeri gönderdi. Yusuf Barasi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Abdulsamet Burak pasını Semih Güler aktardı. Bu oyuncunun filelere gitti. 2-0

38. dakikada Moutoussammy ceza sahasına ortasında Koita kafayla topu ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çavuş, Mehmet Akıncık

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Jovan Manev, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Antonio Simao Muanza, Salih Kavrazlı (Fougeu dk. 12), Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barası

Yedekler: Murat Eser, Yusuf Sarı, Alioui, Aymbetov, Aksel Aktaş, Shehu, Tolga Kalender, Ozan Demirbağ, Nourani

Teknik Direktör: Serkan Damla

Sivasspor: Dorde Nikolici, Murat Paluli, Uros Radakovic, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Azizberk Turgunbayev, Samuel Moutoussamy, Charilaos Charisis, Queensy Menig, Rey Manaj, Fode Koita

Yedekler: Halil Yeral, Tait, Laura, Ercan Kara, Yunus Emre Çift

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Yusuf Barası (dk. 13), Semih Güler (dk. 16) (Adana Demirspor), Koita (dk. 38) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor), Charisis, Azizberk Turgunbayev (Sivasspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

adana

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