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Adana Demirspor - Samsunspor Maçında İlk Yarı Sonucu: 1-0

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçta Adana Demirspor, Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Adana Demirspor'un golünü Yusuf Barasi, 7. dakikada kazanılan penaltı ile kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Adana Demirspor'da Ali Yavuz, sol kanattan yapılan ortaya arka direkte voleyle vurdu, top üstten dışarıya gitti.

7. dakikada Adana Demirspor'da Yusuf Barasi, kazanılan penaltıda topun başına geçerken yaptığı vuruşta kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

10. dakikada Samsunspor'da Bola, sol kanatta taç çizgisine yakın bölgeden topu yerden içeriye gönderdiirken savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

28. dakikada Adana Demirspor'da Gravillon, ceza sahası önünden yaptığı vuruşta kaleci Okan topu kornere çeldi.

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Kısal, Murat Altan

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Gravillon, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik, Salih Kavrazlı, Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barasi

Yedekler: Murat Eser, Manev, Aymbetov, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Shehu, Tolga Kalender, Ozan Demirbağ, Kadir Karayiğit, Fougeu

Teknik Direktör: Serkan Damla

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Marc Bola, Bennasser, Carlo Holse, Olivier Ntcham, Muja, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Tait, Dimata, Schindler, Laura, Soner Gönül, Ercan Kara, Yunus Emre Çift

Teknik Direktör: Thomas Reis

Gol: Yusuf Barasi (dk. 7 pen.) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Salih Kavrazlı (Adana Demirspor) Lumobir Satka, Zeki Yavru, Van Drongelen (Samsunspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Samsunspor adana

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