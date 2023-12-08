Adana Demirspor maçının ardından

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Tabii ki bugün zor bir maç bekiyorduk. Bu maça hoca olmadan çıkmak bazen ekstra motive edebiliyor veya oyun içerisinde kırılmalar gösterebiliyor. Maça iyi başladık. 2-0 ve iyi bir oyun. Top bizdeydi. Oyunun büyük bölümünü de bu şekilde etkili oynadık. İlk yarının sonunda yediğimiz penaltı sonrası ikinci yarı rakibimize biraz daha cesaret geldi. Aslında net pozisyonlar yakaladık ve kaçırdık. 3'üncü golü bir türlü bulamadık. Bu bölümde rakibimize de pozisyonlar verdik. İyi bir geçiş takımı. Özellikle Yusuf'un sağ kanatta savunmaya gelmeyip hücumlara geçişlerde etkili olacağını biliyorduk. Duran toptan bir pozisyon verdik. Girdiğimiz pozisyonlar, gol beklentimiz ve ceza sahasında topla buluşma birçok şeyde bence çok iyi sayıya ulaştık. Güzel bir galibiyet. Kopenhag maçı öncesi kazanmak istiyorduk. Ligde tekrar liderlik koltuğuna oturduk. Günün sonunda lideriz. Galatasaray'ın kendi sahasındaki çizgisi, kalitesi ve dominant oyunu ortaya koyduk. Önemli bir galibiyet oldu" diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNDA BEK YETİŞTİREMİYORUZ"

Barış Alper Yılmaz'ın sol bekte iyi performans gösterdiğini ifade eden Buruk, "Türk futbolunda bek yetiştiremiyoruz. Milli takımda da aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Milli takımda şu an sol bek mevkisinde Ferdi var. Ferdi de 10 numaradan, kanattan o pozisyona geldi. Bir hücum oyuncusu şu an sol beke evrildi ve milli takımın sol beki bu şekilde ortaya çıktı. O yüzden bu örnekleri görüyoruz. Bunun için zaman da lazım. Oyuncunun bu rolü kabul etmesi, oynadıkça da daha iyi hale gelmesi bizi sevindirir. Barış'ta bu potansiyel var. Fiziksel olarak herkesle başa baş oynayabilecek bir oyuncu. Tecrübe lazım. Ligin en formda sağ kanat oyuncusuna karşı oynadı, Yusuf'a karşı. 2-3 tane hataları oldu. Bizim de o bölgede Türk oyuncuya ihtiyacımız var. Barış'ın olumlu şekilde oynadığını ve ihtiyacımızı karşıladığını söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"ZIYECH VE SANCHEZ OYNAMAK İSTİYOR"

Ziyech ve Sanchez'in önemli oyuncular olduğunu ifade eden Buruk, "Zaha'yı oyunun bir bölümde oynattık. Öyle planlamıştık. Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez'i ise önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde göreceğiz. Pazar günkü idman bize yolumuzu gösterecek. İki oyuncu da oynamak istiyor. İnşallah ikisinden de faydalanırız. Bizim için çok önemli ve değerli oyuncular" diye konuştu.

"ANGELINO'YA YERLİ OYUNCU İLE OYNAMAK İSTEDİĞİMİZİ PAYLAŞTIK"

Angelino hakkında yorumlarda bulunan 50 yaşındaki teknik adam, "Süper Lig'de yerli oyuncu ile oynamak istediğimizi paylaştık. O da bunu dinliyor. Ekstra çalışmalar da yaptık hafta içi. Bu anlamda olumlu reaksiyon veren birisi. Kazım genç bir oyuncu. Oynadıkça gelişecek. Hep süre vermeye de çalışıyoruz. Daha iyi olduğu sürece yine ona şans vereceğiz. Barış'ın geçen haftaki savunma ve hücum performansı da bu hafta Barış ile başlamaya itti" dedi.

"HEP İĞNEYLE OYNADI, ANTRENMAN YAPAMADI"

Icardi'nin performansından memnun olduğunu dile getiren Buruk, "Geçen sene Icardi'nin yavaş yavaş yükselen performansı vardı. Bu sene hem sezon başını yapmadı hem de yaşadığı sakatlık, üst üste maçlar oynadı. Ben çok memnunum. Önde baskısını yapıyor. Bütün takımlar artık iki stoperi Icardi'nin yanından ayırmıyor. Bu da bizim için avantaj oluyor. Bu markaj, diğer oyuncuların alan bulmasını sağlıyor. Icardi'nin performansından memnunum. Gol attı, asist yaptı. Hep iğne ile oynadı, antrenman yapamıyordu. İğnesiz antrenmanlara başladı. Bence Icardi'nin performansı her geçen gün artacak" yorumlarına bulundu.

ZANILO ILE İLGİLİ BİZE GELEN BİR GELİŞME YOK

Nicolo Zaniolo'nun takıma dönmesi ile ilgili bir gelişmenin olmadığını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Biz de onu basın ve sosyal medyadan okuduk. Nicolo orada oynuyor. Orada belli bir süre alıyor. Onunla ilgi bir gelişme olacak mı bilmiyorum. Şu anda kadar bu konuyla ilgili bize gelen bir gelişme olmadı. Premier Lig'e isteyerek gitti" dedi.

SERKAN DAMLA: ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA BAKACAĞIZ

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla ise şu yorumlarda bulundu:

"Oyunun ilk yarısı planladığımız şekilde gitmedi. Galatasaray'ı ikinci bölgede karşılayıp, çabuk ataklarla pozisyona girmek istiyorduk. Biraz daha topa sahip olarak oynamak istedik. Yoğun baskı ve pres yapan bir takım. Arkadaki boşlukları kullanmak istedik. Maçın ikinci yarısında bunları planlı şekilde yapmaya çalıştık. Devre arasında oyuncularla konuştuğumuzda, topa sahip olarak oynamamız gerektiğini, geriden oyun başlangıcı yapmamız gerektiğini söyledik. İkinci yarı biraz daha başarılı olduk. Oyun 2-1'e geldi. 2-2'ye gelebilirdi, pozisyonlarımız vardı ama olmadı. Son dakikalarda kaptırdığımız topla 3'üncü golü yedik ve mağlup olduk. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Belirli bir oyun anlayışımız vardı. Onu tekrar oturtmaya çalışıyoruz. Topa sahip olmayı ve hücum yapmayı seven bir takımız."