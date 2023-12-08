Adana Demirspor maçından notlar

Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetti. Abdülkadir Bitigen'in yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanan Pendikspor karşılaşmasının 11'ine göre Adana Demirspor maçında 4 değişikliğe gitti. Buruk, Pendikspor maçında oynayan; Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Oliveira ve Ziyech yerine ilk 11'de Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay ve Mertens'e görev verdi.

Karşılaşmada kaleyi Muslera'ya emanet eden teknik direktör Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Nelsson, Abülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'dan oluşturdu. Orta sahada Torreira ve Kerem Demirbay'a görev veren tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağ kanadında Tete orta alanda Mertens ve sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü. Okan Buruk, en ileri uçta ise Icardi'ye görev verdi. Galatasaray, Adana Demirspor karşılaşmasına şu 11 ile çıktı:

"Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi."

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Galatasaray'da, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan Alanyaspor karşılaşmasında sol üst arka adale grubunda 2'nci derece zorlanma tespit edilen 28 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez sakatlığı sebebiyle Adana Demirspor karşısında forma giymedi. Manchester United ile Pendikspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Kolombiyalı stoper, Adana Demirspor maçında da sahada yoktu. Öte yandan Galatasaray'da bir diğer eksik Hakim Ziyech. Hafta içi Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ağrıları olan Ziyech'i dinlendirme amaçlı Adana Demirspor maçının kadrosuna almadı. Buruk, Faslı oyuncuyu Kopenhag deplasmanına hazır şekilde oynatmak istediği de belirtildi.

MUSLERA, BOEY VE OLIVEIRA KART SINIRINDA

Adana Demispor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Muslera, Boey ve Oliveira, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanacak Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

BARIŞ ALPER YILMAZ SOL BEKTE GÖREV YAPTI

Galatsaray'da teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor karşılaşmasında sol bekte Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. Normal mevkisi kanat olan 23 yaşındaki milli oyuncu, Galatasaray kariyerinde ilk kez bir maçta sol bek oynadı. Öte yandan orjinal mevkileri sol bek olan Angelino ve Kazımcan Karataş ise Adana Demirspor karşılaşmasında yedek soyundu.

GALATASARAY EVİNDE 23 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı. Süper Lig'de sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun ikinci haftasında Giresunspor'a karşı yaşayan Sarı-kırmızılar, toplamda iç sahada 21 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Öte yandan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım. İç sahada oynadığı 6 maçın tamamından galip ayrılan Sarı-kırmızılılar, aynı zamanda bu seriyle birlikte ligde iç sahada en formda takım konumunda.

ADANA DEMİRSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK, 4 EKSİK VAR

Adana Demirspor'da yardımcı antrenör Serkan Damla, Galatasaray maçına Süper Lig'in 14'üncü haftasındaki Samsunspor karşılaşmasının 11'ine göre 2 değişiklik ile çıktı. Samsunspor maçında forma giyen Abdulsamet Burak ve Abdurrahim Dursun Galatasaray karşısında oynamazken, bu oyuncuların yerine Serkan Damla, Cisse ve Nani'ye görev verdi.

Ayrıca Mavi-lacivertli ekipte 4 eksik oyuncu bulunuyor. Ülkesinde geçirdiği diz ameliyatı sebebiyle Balotelli, sol alt arka adele grubunda yaşadığı sakatlık nedeniyle Gravillon, belinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Ertaş Özbir ve sol ayak tendonunda yaşadığı sakatlık sebebiyle Rodrigues Galatasaray karşılaşmasında Adana Demirspor adına eksik isimler oldu.

Adana Demirspor, Galatasaray karşısına şu 11 ile çıktı:

"Magomedaliev - Svensson, Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, N'Diaye, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang."

KLUIVERT SONRASI TAKIMIN BAŞINDA SERKAN DAMLA YER ALDI

Adana Demirspor'da Samsunspor mağlubiyeti sonrasında geçtiğimiz hafta görevine son verilen teknik direktör Patrick Kluivert'ın yerine Galatasaray maçında takımın başında yardımcı antrenör Serkan Damla yer aldı.

MAVİ-LACİVERTLİ EKİBİN DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

Adana Demirspor, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 6 deplasman maçında da galibiyet alamadı. Söz konusu bu maçlarda toplamda 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan Mavi-lacivertli ekip, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçında da 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak galibiyet yüzü görmedi. Adana Demirspor, Süper Lig'deki en son galibiyetini ligin 10'uncu haftsında oynanan Konyaspor karşılaşmasında almıştı.