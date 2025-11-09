Haberler

Adana Demirspor, Keçiörengücü'ne 7-2 Mağlup Oldu

Güncelleme:
1. Lig'in 13. hafta maçında Adana Demirspor, sahasında Keçiörengücü'ne 7-2 yenildi. Keçiörengücü, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı ve ikinci yarıda da gol bulmaya devam etti. Adana Demirspor ise sadece 2 gol atabildi.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Fatih Tokail, Egemen Savran, Burak Sami Şad

ADANA DEMİRSPOR: Murat Eser - Kadir Karayiğit (Dk. 78 Aykut Sarıkaya), Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Arda Yıldız, Osman Kaynak, Mert Menemencioğlu (Dk. 46 Ahmet Bolat), Caner Kaban (Dk. 90+2 Kayra Saygan), Gökdeniz Tunç, Kürşat Türkeş Küçük (Dk. 86 Ahmet Arda Birinci), Sefa Gülay (Dk. 90+3 Yücel Gürol, Salih Kavrazlı

EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Mehmet Erdoğan - Berkan Mahmut Keskin (Dk. 89 Haqi Osman), Mexer, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 79 Erkam Develi), Roshi (Dk. 80 Halil Can Ayan), Fernandes, Ezeh (Dk. 71 Hüseyin Bulut), Diouf (Dk. 71 Ali Akman)

GOLLER: Dk. 62 ve Dk. 70 Salih Kavrazlı ( Adana Demirspor ) - Dk. 5 Roshi, Dk. 12 Dk ve Dk. 55 Diouf, Dk. 24 (P) ve Dk. 89 Fernandes, Dk. 46 Oğuzhan Çalışkan, Dk. 73 Hüseyin Bulut (Keçiörengücü)

SARKI KARTLAR: Yusuf Buğra Demirkıran ( Adana Demirspor ) - Erkam Develi (Keçiörengücü)

1'inci Lig'in 13'üncü hafta karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında konuk ettiği Keçiörengücü'ne 7-2 mağlup oldu.

5'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Adana Demirspor'da kaleci Murat'ın uzaklaştırmak istediği top, Roshi'ye çarpıp, Diouf'un önünde kaldı. Diouf, ceza sahasındaki Roshi'ye pas attı. Roshi, topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

8'inci dakikada sol kanattan gelişen Keçiörengücü atağında Fernandes, ortasını yaptı. Arka direkte Mexer'in kafa vuruşunda, kaleci Murat topu çizgiden çıkardı.

12'nci dakikada Keçiçörengücü farkı 2'ye çıkardı. Ezeh, rakip savunmanın arkasına sarkan Roshi'ye ara pasını gönderdi. Çizgiye inen Roshi'nin yerden sert ortasında Diouf, topu ağlara gönderdi: 0-2.

23'üncü dakikada Keçiörengücü'nde Fernandes'in ara pasıyla ceza sahasına sokulan Ezeh, Kadir'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

24'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Fernandes'in düzgün vuruşunda top, kalecinin uzanamayacağı noktaya gitti: 0-3.

İlk yarı Keçiörengücü'nün 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

46'ncı dakikada Keçiörengücü bir gol daha buldu. Orta sahada kazanılan topla atağa çıkan Diouf, pasını ceza sahası yayı üzerindeki Oğuzhan Çalışkan'a gönderdi. Oğuzhan'ın, ceza sahası dışından sert şutunda top ağlara gitti: 0-4.

55'inci dakikada Keçiörengücü farkı 5'e çıkarttı. İbrahim, topu rakip savunmanın arkasına sarkan Diouf'a gönderdi. Ceza sahasına giren Diouf'un plase vuruşunda top, ağlara gitti: 0-5.

62'nci dakikada Adana Demirspor farkı 4'e indirdi. Salih Kavrazlı, rakip savunmaya yaptığı presle topu kazandı. Ceza sahasına giren Salih'in yerden sert şutunda top ağlara gitti: 1-5.

70'inci dakikada Adana Demirspor 2'nci golü buldu. Ceza sahasının sol çaprazından kazanılan serbest vuruşu kullanan Salih'in plase şutunda top doğrudan ağlara gitti: 2-5.

73'üncü dakikada Keçiörengücü farkı yeniden 4'e çıkardı. Rakip savunmanın arkasına sarkan Hüseyin, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Hüseyin'in yerden sert şutunda top ağlara gitti: 2-6.

89'uncu dakikada Keçiörengücü bir gol daha buldu. Rakip savunmanın arkasına sarkan Ali Akman, çizgiye inip topu içeri ortaladı. Arka direkteki Fernandes'in şutunda top ağlara gitti: 2-7.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adana Demirspor sahasında Keçiöregücü'ne 7-2 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
