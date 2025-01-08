Adana Demirspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Takım, teknik direktör Mustafa Dalcı liderliğinde antrenman yaparak, ısınma hareketleri, pas ve taktik çalışmalarıyla idmanı tamamladı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertliler, pas, koordinasyon ve taktik çalışmayla idmanı tamamladı.