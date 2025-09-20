Adana Demirspor, Erzurumspor'a 3-0 Mağlup Oldu
TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Adana Demirspor, sahasında Erzurumspor'a 3-0 yenildi. Erzurumspor, maçta üç gol atarak önemli bir galibiyet elde etti.
STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEMLER: Hakan Ülker, Haydar Avcı, Oğuzhan Karaçoban
ADANA DEMİRSPOR: Mustafa Yiğit Durmaz, Kadir Karayiğit, Yücel Gürol (Dk.46 Kayra Saygan), Ali Fidan, Osman Kaynak, Caner Kaban, Sefa Gülay (Dk 70 Muhammed Ergen), Enes Erol (Dk 23 Mert Menemecinoğlu), Gökdeniz Tunç (Dk 83 Kürşat Türkeş Küçük), Salih Kavrazlı, Ahmet Bolat (Dk 70 Aykut Sarıkaya)
ERZURUMSPOR FK: Orbanic, Ali Ülgen, Mustafa Yumlu (Dk 62 Gerxhaliu), Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Murat Cem Akpınar (Dk 67 Sefa Akgün), Crociata, Benhur Keser (Dk 46 Furkan Özhan), Rodríguez (Dk 75 Mustafa Fettahoğlu), Eren Tozlu (Dk.62 Hüsamettin Yener)
SARI KARTLAR: Dk 45 Yücel Gürol ( Adana Demirspor ) Dk 44 Benhur Keser (Erzurumspor)
GOLLER: Dk 4 Mustafa Yumlu, Dk 25 Eren Tozlu, Dk 90 Hüsamettin Yener
Erzurumspor, 4'üncü dakikada öne geçti. Crocita'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Mustafa Yumlu, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
23'ncü dakikada Crocita'nın kullandığı kornerde, arka direkte topa iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunu kaleci Mustafa Yiğit son anda kornere çeldi.
Erzurumspor, farkı 2'ye çıkardı. 25'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Rodriguez'in içeri yaptığı ortada, penaltı noktasına gönderilen topta Eren Tozlu iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Mustafa'nın sağından ağlara gönderdi: 0-2.
51'inci dakikada Crocita'nın pasını ceza sahası içinde kontrol eden Murat Cem, topu savunma oyuncusundan kurtarıp sağına çekerek önünü boşalttı. Sol taraftan şutunu çeken Murat Cem'in vuruşunu kaleci Mustafa Yiğit son anda çıkararak topu kornere gönderdi.
53'üncü dakikada Murat Cem, sağ kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra topu ceza sahası içindeki arkadaşı Furkan'a gönderdi. Penaltı noktasında topla buluşan Furkan, sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta kaleci Mustafa Yiğit üzerine gelen topu kurtardı.
61'inci dakikada Adana Demirspor'da Salih'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündüğü top üst direkte patladı.
80'inci dakikada Furkan'ın sağ kanattan açtığı ortada, Sefa penaltı noktasında topa yükselerek kafa vuruşunu ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinin ardından ofsayt kararıyla gol geçersiz sayıldı.
90+1'inci dakikada Erzurumspor skoru 3-0'a taşıdı. Baiye, orta alandan hızla ilerleyerek ceza sahası önünde topu Hüsamettin'e aktardı. Hüsamettin, ceza sahasının sağ çaprazından sol köşeye yaptığı şutla skoru belirledi: 0-3.