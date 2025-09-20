Haberler

Adana Demirspor, Erzurumspor'a 3-0 Mağlup Oldu


Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, sahasında Erzurumspor FK'ya 3-0 yenilerek taraftarlarını üzdü. İlk yarıda Mustafa Yumlu ve Eren Tozlu'nun golleriyle geriye düşen Adana Demirspor, ikinci yarıda da Hüsamettin Yener'in golüne engel olamayarak sahadan mağlup ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Crocita'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mustafa Yumlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

25. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodriguez'in ortasında ceza sahası içinde Eren Tozlu kafa vuruşuyla topu, kaleci Mustafa'nın sağından ağlarla buluştu. 0-2

51. dakikada Crocita'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Murat Cem'in vuruşunda kaleci Mustafa Yiğit meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

61. dakikada Adana Demirspor'da Salih'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Baiye'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Hüsamettin'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

Hakemler: Hakan Ülker, Haydar Avcı, Oğuzhan Karaçoban

Adana Demirspor: Mustafa Yiğit Durmaz, Kadir Karayiğit, Yücel Gürol (Kayra Saygan dk. 46), Ali Fidan, Caner Kaban, Sefa Gülay (Muhammed Ergen dk. 70), Enes Erol (Mert Menemencioğlu dk. 23), Osman Kaynak, Ahmet Bolat (Aykut Sarıkaya dk. 70), Gökdeniz Tunç (Kürşat Türkeş Küçük dk. 83), Salih Kavrazlı

Yedekler: Enes Demirtaş, Barış Timur, A. Birinci, Yusuf Buğra Demirkıran, Eren Fidan

Teknik Direktör: Koray Palaz

Erzurumspor FK: Orbanic, Ali Ülgen, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Mustafa Yumlu (Gerxhaliu dk. 62), Baiye, Murat Cem Akpınar (Sefa Akgün dk. 67), Crociata, Benhur Keser (Furkan Özhan dk. 46), Eren Tozlu (Hüsamettin Yener dk. 62), M. Rodrguez (Mustafa Fettahoğlu dk. 75)

Yedekler: Erkan Anapa, İlkan Sever, Cengizhan Bayrak, Orhan Ovacıklı, Mert Önal

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Sarı kartlar: Yücel Gürol (Adana Demirspor), Benhun Keser (Erzurumspor FK)

Goller: Mustafa Yumlu (dk. 4), Eren Tozlu (dk.25), Hüsamettin Yener (dk. 90+1) (Erzurumspor FK) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
