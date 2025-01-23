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Adana Demirspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından çeşitli top kapma ve çift kale maçlar yapıldı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adana ekibi, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde idman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 top kapma ve çift kale maçla tamamlanan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor, 26 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor
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