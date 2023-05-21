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Adana Demirspor-Beşiktaş maçının VAR'ı Serkan Tokat

Adana Demirspor-Beşiktaş maçının VAR'ı Serkan Tokat

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.

Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Adana Demirspor- Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Pakkan olacak.

Bu mücadelenin VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Tokat'a AVAR olarak Bülent Birincioğlu ve Bahtiyar Birinci eşlik edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Beşiktaş Adana Tokat Spor Haberler

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