Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Adana Demirspor'un gollerini Yusuf Barasi ve Aimbetov atarken, Beşiktaş'ın tek golü Al Musrati'den geldi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çavuş
Adana Demirspor : Deniz Dönmezer, Arda Kurtulan, Tolga Kalender, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik (Dk. 81 Tayfun Aydoğan), Yusuf Sarı (Dk. 90+9 Burhan Ersoy), Yusuf Barasi (Dk. 90+2 Ozan Demirbağ), Ali Yavuz Kol (Dk. 90+2 Bünyamin Balat), Aimbetov (Dk. 81 Shehu)
Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku (Dk. 46 Zaynutdinov), Al Musrati, Salih Uçan (Dk. 85 Joao Mario), Can Keleş (Dk. 73 Mustafa Hekimoğlu), Rafa Silva, Oxlade-Chamberlain (Dk. 46 Muçi), Semih Kılıçsoy
Goller: Dk. 31 Yusuf Barasi, Dk. 39 Aimbetov ( Adana Demirspor ), Dk. 72 Al Musrati ( Beşiktaş )
Kırmızı kart: Dk. 76 Tayyip Talha Sanuç ( Beşiktaş )
Sarı kartlar: Dk. 17 Emirhan Topçu ( Beşiktaş ), Dk. 57 Maestro, Dk. 70 İzzet Çelik, Dk. 90+3 Tayfun Aydoğan ( Adana Demirspor )
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
58. dakikada ceza sahasına gönderilen topa kafayla müdahale eden Zaynutdinov'un ardından yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda, top, kaleci Deniz Dönmezer'de kaldı.
71. dakikada Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Semih Kılıçsoy'un ön direkte vuruşunda, kaleci Deniz topu kornere çeldi.
72. dakikada Beşiktaş farkı bire indirdi. Sol kanattan Muçi'nin kullandığı köşe atışı sonrası savunma topu uzaklaştırmak isterken Yusuf Barasi'nin ceza sahası içinde müdahale ettiği topu Al Musrati kafayla filelere gönderdi: 2-1
87. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında yükselen Al Musrati'nin kafa vuruşunda, kaleci Deniz son anda uzanarak direğin dibinden topu kornere çeldi.
90+8. dakikada Joao Mario'nun kullandığı köşe atışında Semih Kılıçsoy'un kafayla arkaya aşırttığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Al Musrati'nin vuruşunda, top kaleci Deniz Dönmezer'den oyun alanına geri döndü.
Adana Demirspor maçtan 2-1 galip ayrıldı.