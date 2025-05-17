Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor'a 5-0 Yenildi

Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor'a 5-0 Yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor, evinde Atakaş Hatayspor'a 5-0 mağlup oldu. Maçta Hatayspor'un gollerini Boutabba (11, 61), Okoronkwo (26, 38) ve Fernandes (56) kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor, evinde Atakaş Hatayspor'a 5-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

56. dakikada ceza sahasında Burhan Ersoy'un topa elle müdahalesinin ardından hakem Ömer Faruk Turtay penaltı kararı vermesinin ardından beyaz noktanın başına geçen Fernandes meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-4

61. dakikada Okoronkwo'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Boutobba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-5

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Emre Doğu

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Abdulsamet Burak (Ali Arda Yıldız dk. 74), Osman Kaynak (Fougeu dk. 46), Burhan Ersoy, Arda Okan Kurtulan, Maestro, Tayfun Aydoğan, Ozan Demirbağ (Aksel Aktaş dk. 46), Bünyamin Balat, Alioui, Yusuf Barasi

Yedekler: Murat Uğur Eser, Vedat Karakuş

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Kliama (Yiğit Ali Buz dk. 58), Cemali Sertel, Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Massanga, Kamil Ahmet Çörekçi (Abdulkadir Parmak dk. 58), Fernandes, Boutubba (Bamgboye dk. 64), Görkem Sağlam (Baran Sarka dk. 74), Okoronkwo (Deniz Aksoy dk. 64)

Yedekler: Visar Bekaj, Selimcan Temel, Diack, Cengiz Demir, Ersin Aydemir

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Boutabba (dk. 11 ve 61), Okoronkwo (dk. 26 ve 38), Fernandes (dk. 56) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Aksel, Tayfun (Adana Demirspor), Cemali Sertel, Bamgboye, Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

Kritik tarih pazartesi! İstanbul'a gelmeyen Trump'tan yeni karar
İşte 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış nedeni

İşte 78 kişiyi ölüme götüren yangının çıkış nedeni
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Vahim iddia: Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki belediye işçisini darp etti

Belediye başkanı yanındakilerle birlikte dövüp bu hale getirdi
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akılalmaz karar

Deprem ile yüzleşen İstanbul'da ilçe belediyesinden akılalmaz karar
Hukuk mücadelesini kazandılar, kararı davul zurnayla teslim ettiler

Hukuk mücadelesini kazandılar, kararı böyle teslim ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FA Cup'ta tarihe geçen final! Crystal Palace, Manchester City'i devirdi

Penaltı kaçtı Guardiola yıkıldı! Tarihlerindeki ilk kupayı kazandılar
Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi

20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
'Kasa' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak

İtirafçı olan İmamoğlu'nun kasasından dava seyrini değiştirecek sözler
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.