Adana'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi ile Çocukların Güvenli Yüzme Eğitimi

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da, çocukların serinlemek için kanala girmelerinin önüne geçebilme amacıyla hayata geçirilen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesiyle havuzlar doldu, taştı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana'da her yıl onlarca çocuk girdikleri sulama kanallarında hayatını kaybediyor. Bu nedenle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de kent genelinde havuz sayısını artırdı. Birçok çocuk ve gencin kanallar yerine havuzlara girmesi sağlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında hayata geçirilen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesiyle şimdi çocuklar, kentteki 1 olimpik, 2 yarı olimpik ve 11 portatif havuzda hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de uzman eğitmenlerden yüzme dersi alıyor.

Kurumun verilerine göre Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Kozan, Ceyhan ve İmamoğlu ilçelerinde bugüne kadar 9 bin 438 katılımcıya yüzme eğitimi verildiği, 2018 yılından bu yana ise 206 bin 979 çocuğa yüzme öğretildiği ifade edildi.

Mustafa Loğoğlu: "Çocuklarımızın vefat haberleriyle üzülüyoruz"

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Toplam 8 yıldır 206 bin 979 çocuğa yüzme eğitimi verdik. Bu sene ise 9 bin 438 katılımcıya yüzme eğitimi verdik ve sene sonuna kadar bu projelerimiz devam edecek. 20 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Adana'da maalesef hep kanallarda yüzmeye çalışan çocuklarımızın vefat haberleriyle üzülüyoruz. Ancak bizler kent genelinde 1 olimpik, 2 yarı olimpik ve 11 portatif havuzumuz ile hizmetteyiz. Kimse kanala girmesin, buraya gelsin. 70 yaşına kadar vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

Öte yandan Loğoğlu, yüzme branşında milli sporcuların çıkması için bu projelerin çok önemli olduğunu, her gelen katılımcının özenle incelenip başarılı olanların ise özel testlerden geçirildiğini söyledi.

Destina Uçar: "Yaz sıcaklarında çok keyifli"

Yüzme öğrenmeye gelenlerden Destina Uçar da, "Yüzmeyi tam bilmiyordum, burada öğretmenlerimiz tarafından profesyonel eğitim almak için geldim. Burada hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz. 2 haftada diğer arkadaşlarım yüzmeyi öğrendi. Yaz sıcaklarında evde kalmak yerine herkes buraya gelebilir" diye konuştu.

11 yaşındaki Muhammed Talha Keyifli ise yüzme öğrenmek için geldiğini, havuzda çok eğlendiğini ve keyifli vakit geçirdiğini belirtti. - ADANA