Adana 01 FK: Hedef 1. Lig, Sermaye Değil Yürek

TFF 2. Lig'de mücadele eden Adana 01 FK, yeni sezonda 1. Lig hedefiyle çalışmalarını sürdürürken, Başkan Menderes Kutlu, takımın son iki sezonda ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çekerek, "Futbolda her şeyin parayla dönmediğini, yeri geldiğinde yürekle oynandığını iki senedir gösteriyoruz ve bu sene de göstereceğiz" dedi.

TFF 2. Lig'de son iki sezon play-off oynama başarısı gösteren ancak 1. Lig'e yükselmeyi başaramayan Adana 01 FK, bu sezon hedefini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Başkan Menderes Kutlu liderliğinde yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan turuncu-beyazlı ekip, kadrosuna yeni ve tecrübeli oyuncuları dahil etti.

"İki senedir 1. Lig'in kapısının kapısından dönüyoruz"

Yeni sezon hedeflerine dair İHA muhabirine değerlendirmede bulunan Adana FK Kulüp Başkanı Menderes Kutlu, Adana'nın futbol şehri olduğunu söyleyerek, "Son zamanlarda Adanaspor ve Adana Demirspor ekonomik krizlerden dolayı sıkıntıya girdiler. Şu an üst liglerde hedefi olan tek Adana takımı biziz. İki senedir 1. Lig'in kapısından dönüyoruz. Ama bu sene kendi imkanlarımızla iyi bir takım kurduğumuza inanıyoruz. İnşallah hedefimiz şampiyonluk. Türkiye'nin bütün futbol camiasının futbol otoritelerinin takip ettiği ve izlediği bir takımız. Hedefimiz elbette ki üst ligler. Ama bu biraz imkan olanakla olur. İmkan ve olanakları kendi yönetimimizden bütün yöneticilerin emeğiyle mücadelesiyle oluşturuyoruz. Diğer takımlar gibi büyük bütçelerle değil" dedi.

"Geçen seneden hiçbir borcumuz kalmadı"

Futbolda her şeyin parayla dönmediğini ifade eden Kutlu, "Futbolun parayla oynanmadığını, yeri geldiği zaman yürekle oynandığını bütün futbol camiasına iki sezondur gösteriyoruz. Bunu 3. Lig'de şampiyon olduğumuz sene de gösterdik. Allah nasip ederse bu sene de göstereceğiz. Bir destek var desem yalan olur. Tamamıyla kendi yönetimimizin kendi eş dostlarımızın imkanlarıyla takımımızın giderlerini karşılıyoruz. Fazla borca harca girmeden takımı biz buralara getirdik. Geçen seneden hiçbir borcumuz kalmadı" şeklinde konuştu.

"Tüm Adana'yı maça bekliyoruz"

Yarın Erzincanspor'la oynayacaklarını dile getiren Menderes Kutlu, "Adana'da 2. Lig'e çıktığımızdan beri ilk defa seyircimizle buluşacağız. Benim tek isteğim pazar günü Ali Hoşfikirer stadını karnaval havasına çevirelim. Tüm Adana'yı maça bekliyoruz. Çünkü sezona nasıl başlarsak sonunu öyle getiririz. Erzincanspor gerçekten büyük bütçelerle kurulmuş bir takım. Ama bu iş parayla olmaz yürekle olur. Biz Adanalıyız. Sahada yüreğimizi koyacağız. Erzincanspor'u en güzel şekilde misafir edip buradan puansız göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu sezon çok sert bir gruba düştük"

Teknik Direktör Cafer Elek de diğer rakiplerin aksine daha düşük bütçelerle takım yaptıklarını söyleyerek, "Adanaspor'un ve Demirspor'un yaşadığı bu durumu yaşamamak için daha ileriye dönük kontratlar yaparak bir oyun kurgusu inşa etmeye çalışıyoruz. Bu sezon çok sert bir gruba düştük. O grubun içerisinde en iyi yerde olmak için uğraşıyoruz. Tabii ki sabır gerektiren bir durum. Adanaspor ve Demirspor gibi koca çınarların kötü yönetildiğinde ne hale düştüğünü hepimiz gördük. 20 oyuncu aldım. Bunun yanı sıra çok ciddi iki tane sakatlık verdik. Oyun planı için çok önemli oyunculardı. O sebeple birkaç oyuncu daha aramıza katacağız. Bugün Siraçhan Nas ile sözleşme imzaladık. Galatasaray'dan aldık, kendisi orta saha oyuncusu. Elimizde altyapı oyuncularıyla beraber 15 tane sağlıklı oyuncu var. Bu oyunculardan 11 inşa edip yolumuza bakacağız. Adana FK'nın Demirspor ve Adanaspor'un yaşadığı durumu yaşamaması için doğru adımları atıp sürdürülebilir şeyler yapmak istiyoruz. İnşallah yönetim kurulumuzla birlikte bunu inançla sabırla en önemlisi sabırla bir noktaya getireceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Adana şehri için elimizden geleni ortaya koyacağız"

Takım kaptanı Yusuf Abdioğlu ise yeni kurulan bir ekip olduklarını aktararak, "İyi oyuncular da aramıza katıldı. Gerçekten değerli bir kadro oluşturuldu. Zor bir gruptayız. Şampiyonluğa oynayan çok fazla sayıda takım var. Bizim kaptanlar olarak ilk hedefimiz takımı aile ortamına getirmek. Gerçekten müthiş durumdayız diyebilirim. Korktuğumuz hiçbir rakip yok. Sonuçta biz sahada o gün ne verirsek onun karşılığını alacağımıza inanıyoruz. Bu yüzden zor maçlar bizi bekliyor. Ama zoru başarmak güzeldir. İnşallah Adana şehri için elimizden geleni ortaya koyacağız. Başkanımız da sağ olsun takıma kendi cebinden veriyor. Adana şehrinin takımını bir üst lige çıkmasını istiyor. Bizler de inşallah bu amaç doğrultusunda ilerleyeceğiz. İnşallah bu şehre biz de güzellikler katarız lig serüveninde bütün takım arkadaşlarımızla beraber şampiyonluk ipini göğüsleriz diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı