Acun Ilıcalı'ya transfer yasağı! Hull City bu karar sonrası harekete geçti

Acun Ilıcalı'ya transfer yasağı! Hull City bu karar sonrası harekete geçti
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, mali istikrarsızlık endişeleri nedeniyle İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından transfer yasağına tabi tutuldu. Bu gelişme sonrası Hull City harekete geçti. İngiliz ekibi, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından verilen transfer yasağı kararına itiraz edecek.

Ünlü iş adamı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City'e mali istikrarsızlık endişeleri nedeniyle İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından kötü haber geldi.

HULL CİTY'E TRANSFER YASAĞI

İngiltere Futbol Federasyonu, İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekiplerinden Hull City'e transfer yasağı verdi.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Bu karara itiraz edecek Hull City, yasağın sözleşmesel bir ihtilaf nedeniyle gündeme geldiğini ve İngiltere Futbol Federasyonu'nun bu konuyla ilgili tüm detaylara hakim olunca gerekli değerlendirmeleri yapmasını bekliyor.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Acun Ilıcalı, bu konu hakkında bir açıklama yaparak kulübünün mali problemleri olmadığını savundu. Acun Ilıcalı açıklamasında, "Mali sıkıntımız yok. Evet, çok fazla harcama yapıyoruz ama kulübün borçları bana ait. Bu borçları kulüpten geri istemeyeceğim." dedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Acun Ilıcalı'ya transfer yasağı! Hull City bu karar sonrası harekete geçti

İngiltere'den Acun'u yıkan haber
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

BETTTERRRR OLSUN iBiiiiNE FENEVLi FIRRRILDAKLI MACUUUNCUK BUNUN YERi ADNAN OKTARIN YANIBASI EN KISA ZAMANDA iBiiiiNEYi SUTLARLARLAR iNSAHLAAAH

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Haber YorumlarıFurkan Teke:

Eyvahhh! Provokatör acunun kara para aklama aparatı tehlikede.

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Haber YorumlarıMehmet Anıl Mete:

Bu adam mahkemede gelir beyanını aylık 1 milyon lira olarak beyan etti. Kulübün borçlarını ayda 200 bin taksitle ödeyecek galiba...

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Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Surat dedoxi yiyerek izine çıkmış.Maşşallah nazar değmesin.

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Dünyada da böyle klup alımları yapan ultra zenginler var zannersinki hepsi futbol aşığı abromoviçinden el sabah bilmemne bir sürü var yani neden çünkü buraları parayı gezdirmek ve hiç göstermemek için uygun alanlardır 2-3 kişinin arasında yapılan sözleşmeler şu kadara aldım bu kadara sattım hadi güle güle yoksa kimse top hastası değil

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