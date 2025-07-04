Acun Ilıcalı'ya transfer yasağı! Hull City bu karar sonrası harekete geçti
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, mali istikrarsızlık endişeleri nedeniyle İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından transfer yasağına tabi tutuldu. Bu gelişme sonrası Hull City harekete geçti. İngiliz ekibi, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından verilen transfer yasağı kararına itiraz edecek.
Ünlü iş adamı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City'e mali istikrarsızlık endişeleri nedeniyle İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından kötü haber geldi.
HULL CİTY'E TRANSFER YASAĞI
İngiltere Futbol Federasyonu, İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekiplerinden Hull City'e transfer yasağı verdi.
KARARA İTİRAZ EDİLECEK
Bu karara itiraz edecek Hull City, yasağın sözleşmesel bir ihtilaf nedeniyle gündeme geldiğini ve İngiltere Futbol Federasyonu'nun bu konuyla ilgili tüm detaylara hakim olunca gerekli değerlendirmeleri yapmasını bekliyor.
ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan Acun Ilıcalı, bu konu hakkında bir açıklama yaparak kulübünün mali problemleri olmadığını savundu. Acun Ilıcalı açıklamasında, "Mali sıkıntımız yok. Evet, çok fazla harcama yapıyoruz ama kulübün borçları bana ait. Bu borçları kulüpten geri istemeyeceğim." dedi.