Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
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Hull City'e teknik direktör arayışlarını sürdüren Acun Ilıcalı, Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladığını dile getirmişti. Acun Ilıcalı'ya Belözoğlu'ndan kötü haber geldi. Antalyaspor AŞ Başkanı Sinan Boztepe, bir açıklama yaparak ''Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile bugünden itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başlıyoruz.'' dedi.

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, teknik direktörü ile yollarını ayırmasının ardından yeni hocasını arıyor. Acun Ilıcalı, bu doğrultuda İngiliz basınına konuşarak Antalyaspor'u çalıştıran genç teknik adam Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladığını açıklamıştı. Ancak Ilıcalı'ya Akdeniz ekibinden Belözoğlu için kötü haber geldi.

ANTALYASPOR BELÖZOĞLU İLE DEVAM

Trendyol Süper Lig'de kalmayı garantileyen Onvo Antalyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını da başlattı. Antalyaspor AŞ Başkanı Sinan Boztepe, yaptığı açıklamada, 36. hafta mücadelesinde dün Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan takımlarının, bitime iki hafta kala matematiksel olarak ligde kalmayı garantilediğini belirtti.

Futbolculara, teknik heyete, yöneticilere, personel ve taraftara teşekkür eden Boztepe, "Şimdi Antalyaspor'umuz için çok daha önemli bir sürece giriyoruz. Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile bugünden itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başlıyoruz. İnşallah çok daha büyük hedeflerin peşinde koşacağımız ve bunu başarmak için elimizden geleni yapacağımız bir sezon bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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