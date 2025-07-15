Acun Ilıcalı: "Transfer yasağı cezasının değişeceğini düşünüyoruz"

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından kulübe verilen 3 dönem transfer yasağı cezası hakkında, "Bizle ilgili problemi olan bir kulüp yok. Bizle ilgili ortaya çıkmış bir iddia yok. Ancak böyle bir ceza söz konusu. Değişeceğini düşünüyoruz" dedi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor. Kamp programı çerçevesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ve Hull City Sportif Direktörü Jared Dublin'in katılımıyla Orhan Saka Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, "İnşallah güzel bir sezon olur bizim için. Hocamızla yeni bir sezona başlıyoruz. Kendisi bizim için çok önemli bir isim. Uzun toplantılar sonrasında takımımızı daha iyileriyle götürebilmesi için kendisiyle anlaştık. Teşekkür ediyorum ona. İnşallah birlikte güzel başarılara ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Transfer yasağı cezasının değişeceğini düşünüyoruz"

Fenerbahçe'deki asbaşkanlık görevinden ayrıldıktan sonra Hull City ve Maribor takımlarına ayıracak daha çok vakti olduğunu aktaran Ilıcalı, "İyi bir kadromuz var. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra vakit ve enerji olarak daha çok vaktim ve enerjim var. Konsantrasyonum Hull City ve Maribor'da. Transfer yasağı kulüplerin başına gelebiliyor. Biz de İngiltere Federasyonu'na başvurduk. Savunmamızı da yaptık, güveniyoruz. Bu konuda iyi hissediyoruz. Tahminim 2 hafta içerisinde bir cevap gelecek. Kararın değişeceğini düşünüyoruz. Bizimle ilgili problemi olan bir kulüp yok. Bizimle ilgili ortaya çıkmış bir iddia yok. Ancak böyle bir ceza söz konusu. Değişeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Kulübü satmak gibi bir düşüncem yok"

Basında kulübü satacağına dair çıkan haberlerin asılsız olduğunun altını çizen Acun Ilıcalı, "Türkiye'de röportaj verdiğimiz zaman İngiltere'de başka çıkıyor, İngiltere'de verdiğimiz zaman tam tersi oluyor. Kulübü satacağım diye bir açıklamam hiç olmadı. Bize böyle bir soru soruldu, kulübe ilgi olması çok normal cevabını verdik. Şu anki kadro değerimiz 50 milyon Euro üzerinde. Potansiyel olarak iki katına da çıkacağını düşünüyoruz. Kulübü satmak gibi şu anda bir düşüncem yok. Çok mutluyum. İnşallah güzel başarılar elde ederiz. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Yıllar önce alacağımı da düşünmüyordum, şu anda da satacağımı düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.

"Fenerbahçe'de asbaşkanlık görevi benim için gururdu"

Fenerbahçe'de yaptığı asbaşkanlık görevinden gurur duyduğunu ancak çok yoğun olduğunu anlatan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Hull City'li taraftara açıkladım. Süperman olmadığımı anlattım. Kaldırabilirim diye düşündüm. Fenerbahçe, Maribor ve Hull City ile ilgilendim. Fenerbahçe aşırı yoğundu. Çok zamanımı aldı. 24 saatin 18 saatinin Fenerbahçe'ye dönüştüğü günler oldu. Anlık problemler ve yapılması gereken durumlar asbaşkanken çok mutluluk duymama rağmen görevim Hull City'i etkiledi. Fenerbahçe transferleri ve seçim sürecinin etkisi Hull City'i etkiledi. Hatalardan ders almalıyız. Asbaşkanlığımı hata olarak görmüyorum. Bu görev benim için gururdu ama böyle bir sonuç çıktı."

Ilıcalı, Türk oyuncuları takımında her zaman görmek istediğine değinerek, "Şu anda biz kiralık ve boşta oyuncuları alabiliyoruz. Sadece bir kulübe para verip transfer yapamıyoruz. Bunun da değişeceğini düşünüyoruz. Bundan önce oyuncunun Türk'ü Alman'ı diye bakmadık. Ozan Tufan'ı götürdük oraya şu anda taraftarımızın sevgilisi. Taraftarlar kendisini çok seviyor. Tabii ki her oyuncu başarılı olacak diye bir şey yok. Abdülkadir Ömür ilk sezon başarılıydı. Diğer sezon sakatlıklardan dolayı çok süre alamadı. Doğukan Sinik'te maalesef çok sakatlık yaşadı" dedi.

"Doğru isimle istikrar önemli"

Teknik direktör değişikliği ile ilgili de konuşan Acun Ilıcalı, "Championship'te bizden daha çok teknik adam değiştiren takımlarda var. Türkiye'deki durum yurt dışında pek farklı değil. Doğru isimle istikrar önemli. Bu senede yeni hocamızla birlikteyiz. Benim hayalim yıllarca hocamızla beraber karşınıza gelmek. Öğrenme sürecini geçtik, artık tecrübeli dönemdeyiz. Kulüp sahibi olarak 4'üncü yılım. Olgunluk dönemine yavaş yavaş yaklaşıyorum" cümlelerine yer verdi.

"Ben iyi bir Fenerbahçeliyim"

Fenerbahçe'de aldığı görevden dolayı çok mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Ilıcalı, "Fenerbahçe'de görev yaptığım için gururluyum. Geçtiğimiz sezonu analiz etmek değil, önümüzdeki seneyi analiz etmek gerekirse iyi bir kadro kuruluyor. Güzel transferler yapılıyor, yapıldı ve yapılacak gibi duruyor. Başkanımız da (Ali Koç) çok çabalıyor. Yıllarca olduğu gibi Fenerbahçe'yi yine destekleyeceğim. Buralarda mühim olan gönüllerin beraber olması. Ben tabii ki iyi bir Fenerbahçeliyim. Bir ihtiyaç olursa buradayım. Geçen sene yönetici olarak gurur duydum. Bu sene taraftar kısmında olacağım" değerlendirmesinde bulundu.

"Jakirovic, gittiği her yerde çok sevilmiş, her takımda başarılı olmuş bir hoca"

Sergej Jakirovic tercihi hakkında da konuşan Hull City Başkanı Ilıcalı, "Öncelikle ekip olarak başarısı somut olan winner teknik direktör olmasını istedik. Potansiyel hocalar var. Tabii ki potansiyele ve başarıya doymuş değil yukarı doğru merdiven çıkmak isteyen bir hoca istedik. Hocamızın profili benim anlattığım gibi. Gittiği her yerde çok sevilmiş, her takımda başarılı olmuş bir hoca. Kayserispor'a katkıda bulunmuş, zor zamanda alıp ligi başarılı tamamlamış bir isim. En önemli kıstasımız kariyerindeki başarılar ve yeni başarılara olan açlığı" ifadelerini kullandı.

Geçen yaz iyi bir transfer dönemi geçirdiklerini dile getiren Ilıcalı, "Geçen yaz çok ciddi bir yatırım yaptık. 30 milyon Euro'nun üzerinde bir harcama yaptık. Bizim transfer yasağımızın planlarımızı bozacağı bir durum yok" şeklinde konuştu.

Kadroları hakkında bilgi veren Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, kalecilerinin geçen sene sezonun kalecisi olduğunu belirtirken, sol bekte bir eksikleri olduğunu söyledi. 5 kiralık oyuncu kadrolarına katma hakkı olduğunu aktaran Ilıcalı, aynı zamanda boşta olan oyuncuları da değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

"Abdülkadir Ömür bir sezon Türkiye'de oynamak istiyor"

26 yaşındaki milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ün geleceği ile ilgili bilgi veren Ilıcalı, "Abdülkadir Ömür'ün birinci tercihi bir sezon Türkiye'de oynamak istiyor. Futbolcularımı hiçbir zaman baskı altında tutmayacağım. Onlardan elde edeceğimiz herhangi bir çıkar mukayese edilemez. Abdülkadir benim kardeşim. Türkiye'de oynamak istiyorum diyorsa istediği olacak. Şu anda Türkiye'de geçirecek gibi duruyor sezonu" dedi.

Sergej Jakirovic: "Çok çalışıyoruz daha iyiye gideceğiz"

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ise, "Türk futbolcularla çalışmaktan memnunum. Takım için analizleri yaptık. İstediğimiz takım kompakt oynayan, 1'e 1'lerde başarılı hızlı atak yapan oyuncuların olduğu hücumcu futbolcuların olmasını gerektiğini söyledik. Başarılı hedefler hakkında bahsederken 6.lık dediniz. Benim için bu evet bir başarı olur. Takımın yeni katılacak oyuncuları önemli. Geçen seneye bakınca takımın gol atması lazım. 3'üncü bölgede gol atan, asist yapan oyuncular lazım. İlla rakam vermek gerekirse ilk 10'da olmak istiyoruz. Çok çalışıyoruz daha iyiye gideceğiz" diye konuştu.

Takıma adapte olup, takımı anlamaya çalıştığına değinen Jakirovic, "Futbol her yerde futboldur. Topa sahip olmak istiyoruz. Hücum oyununda etkili olmak istiyoruz. Duran toplar önemli. Uzun boylu topçular önemli. Futbol felsefemizi uygulamamız lazım. Şehre alıştım. Hep tesislerdeyim. Tesislerde hep ertesi güne odaklanıyorum" açıklamasını yaptı.

Jared Dublin: "Hocamızla projelerimizi değerlendiriyoruz"

Hull City Sportif Direktörü Jared Dublin de, "B-C-D planlarını hazırlıyoruz. Yönetim olarak beraber çalışıyoruz. Başarımızı artırmak istiyoruz. Hocamızın dediği gibi gol, asist ve başarı katan oyucuları takıma katmak istiyoruz. Sheffield United'ta geçirdiğim dönem çok özel ve anlamlı. Oradaki tecrübelerimi Hull City'de kullanacağım. Premier Lig'de paraşüt ödemeler olmadan başarmak zor. Bir şekilde takımın şartlarını oluşturup ona göre hareket etmemiz lazım. Hocamızla projelerimizi değerlendiriyoruz. Kendini kanıtlamış bir hoca ile çalışıyoruz. Takımdakiler hakkında da başarılıyız. Yapbozun parçalarını bir araya getirmemiz ve doğru rakamlara oyuncuları getirmemiz gerekiyor. Hocamız Sergej ile buna inancım tam" diye konuştu. - İSTANBUL