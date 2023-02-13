Acun Ilıcalı, Trabzonspor-Basel maçını şifresiz yayınlayacak! Tüm gelir depremzedelere gidecek

Deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'de herkes taşın altına elini sokarken, Acun Ilıcalı yaptığı açıklamayla Trabzonspor'un Avrupa'da oynayacağı mücadelenin şifresiz yayınlanacağını duyurdu.

REKLAM GELİRLERİ DEPREMZEDE VATANDAŞLAR İÇİN KULLANILACAK

EXXEN ve TV8'in sahibi Acun Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Trabzonspor-Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Trabzonspor'un yaptığı paylaşımda ise "16 Şubat Perşembe günü oynamak zorunda olduğumuz Basel karşılaşması TV8'den şifresiz olarak yayınlanacaktır. Karşılaşmanın reklam gelirleri ise depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacaktır. Acun Ilıcalı'ya göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz." denildi.