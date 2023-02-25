Acun Ilıcalı, satın almak istediği yeni takımın maçında görüntülendi

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın Dundalk FC'yi satın almak istediği iddia edilmişti. Ilıcalı, İrlanda ekibinin, Bohemians ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni bir kulüp satın almak için harekete geçti. Dundalk FC'yi alacağı iddia edilen Ilıcalı, İrlanda ekibinin maçını tribünden takip etti.

GÖRÜŞMELER RESMEN BAŞLADI

Acun Ilıcalı, satın alacağı öne sürülen Dundalk FC takımının Bohemians ile oynadığı mücadeleyi İrlanda'ya giderek stattan takip etti. Ilıcalı'nın bu hamlesinin kulübü satın almak için görüşmelere resmen başladığı şeklinde yorumlandı.

"HENÜZ ANLAŞMAYA VARILMADI"

Dundalk FC taraftarları, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alma hazırlığında olduğunu öğrendikten sonra ayaklandı. Kulüp hemen bir açıklama yaparak, "Kesinlikle hiçbir anlaşmaya varılmadı ya da kesinleşmedi. Anlaşmaya günler içinde varılabilir, birkaç hafta veya ay daha sürebilir ya da hiç gerçekleşmeyebilir." ifadelerini kullandı.