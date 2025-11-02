Haberler

Acun Ilıcalı'nın takımlarından yine çifte zafer

Acun Ilıcalı'nın takımlarından yine çifte zafer
Güncelleme:
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu iki kulüp Hull City ve Maribor, geride bıraktığımız hafta olduğu gibi bu hafta da galip geldi.

  • Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Norwich City'yi 2-0 mağlup ederek son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
  • Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor, NK Bravo'yu 3-2 mağlup ederek puan durumunda 2. sırada yer aldı.
  • Hull City, 4 Kasım'da Derby County deplasmanına çıkacak; Maribor ise 8 Kasım'da Radomlje deplasmanında oynayacak.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere ekibi Hull City ve Slovenya ekibi Maribor bu hafta da çıktığı maçlardan 3'er puan ile ayrıldılar. Sahibi olduğu iki takımı ile galibiyet sevinci yaşayan Acun Ilıcalı yeni haftada ekiplerinden yine deplasman galibiyeti bekliyor.

HULL CITY'NİN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

İngiltere Championship ekibi Hull City, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. 13'üncü hafta karşılaşmasında Norwich City'yi 2-0 mağlup ederek son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Hull City hem yenilmezlik serisini sürdürdü hem de play-off potasına girdi.

MARİBOR HEDEFE DOĞRU GİDİYOR

NK Bravo'yu 3-2'lik skorla mağlup eden Slovenya ekibi Maribor şampiyonluk yolunda hedefe doğru ilerliyor. Maribor, son aldığı galibiyetle puan durumunda 2'inci sırada yerini aldı.

İKİ TAKIM DEPLASMANDA ZAFER PEŞİNDE OLACAK

Haftaya deplasmanda zorlu maçlara çıkacak iki takım da galibiyet hedefliyor. Hull City, 4 Kasım'da Derby County'e konuk olurken; Maribor ise 8 Kasım'da Radomlje deplasmanında sahaya çıkacak.

