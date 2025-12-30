Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Middlesbrough deplasmanında 1-0'lık galibiyetle yılı kapattı. Bu sonuçla son 5 maçta 13 puan toplayan Hull City, play-off yarışında iddiasını güçlendirdi. Maçta Hull City'ye galibiyeti getiren golü 12. dakikada Darko Gyabi attı. Hull City, bu galibiyetle birlikte puanını 41'e yükseltti ve play-off iddiasını ortaya koydu.
Hull City, Middlesbrough deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle form grafiğini sürdürdü. Sergej Jakirovic'in ekibi, ligde oynadığı son 5 maçta 13 puan toplayarak play-off yarışında iddiasını güçlendirdi.
HULL CITY YILI GALİBİYETLE KAPATTI
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, son dönemde yakaladığı çıkışı Middlesbrough deplasmanında da sürdürdü ve yılı galibiyetle kapattı. Ligde Middlesbrough'a konuk olan Hull City, sahadan 1-0'lık sonuçla ayrıldı.
TEK GOL 12. DAKİKADA GELDİ
Karşılaşmada Hull City'ye galibiyeti getiren golü 12. dakikada Darko Gyabi kaydetti. Mücadelenin kalan bölümünde skor değişmeyince Hull City kritik deplasmandan 3 puanla döndü.
SON 5 MAÇTA 13 PUAN
Bu galibiyetle birlikte Hull City, son haftalardaki yüksek form grafiğini sürdürdü. Teknik direktör Sergej Jakirovic'in çalıştırdığı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 13 puan topladı.
PUAN DURUMUNDA PLAY-OFF İDDİASI GÜÇLENDİ
Hull City, Middlesbrough galibiyetiyle birlikte puanını 41'e yükselterek yıl sonunda play-off iddiasını ortaya koydu. Son haftalarda düşüş yaşayan ve galibiyet hasreti 3 maça çıkan Middlesbrough ise 43 puanda kaldı.
YENİ YIL PROGRAMI
Hull City, yeni yılın ilk maçında sahasında Stoke City'yi konuk edecek. Middlesbrough ise Derby County deplasmanına gidecek.