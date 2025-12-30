Haberler

Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Middlesbrough deplasmanında 1-0'lık galibiyetle yılı kapattı. Bu sonuçla son 5 maçta 13 puan toplayan Hull City, play-off yarışında iddiasını güçlendirdi. Maçta Hull City'ye galibiyeti getiren golü 12. dakikada Darko Gyabi attı. Hull City, bu galibiyetle birlikte puanını 41'e yükseltti ve play-off iddiasını ortaya koydu.

  • Hull City, Middlesbrough deplasmanında 1-0 galip geldi.
  • Hull City, son 5 maçta 13 puan topladı.
  • Hull City'nin puanı 41'e yükseldi.

Hull City, Middlesbrough deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle form grafiğini sürdürdü. Sergej Jakirovic'in ekibi, ligde oynadığı son 5 maçta 13 puan toplayarak play-off yarışında iddiasını güçlendirdi.

HULL CITY YILI GALİBİYETLE KAPATTI

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, son dönemde yakaladığı çıkışı Middlesbrough deplasmanında da sürdürdü ve yılı galibiyetle kapattı. Ligde Middlesbrough'a konuk olan Hull City, sahadan 1-0'lık sonuçla ayrıldı.

TEK GOL 12. DAKİKADA GELDİ

Karşılaşmada Hull City'ye galibiyeti getiren golü 12. dakikada Darko Gyabi kaydetti. Mücadelenin kalan bölümünde skor değişmeyince Hull City kritik deplasmandan 3 puanla döndü.

SON 5 MAÇTA 13 PUAN

Bu galibiyetle birlikte Hull City, son haftalardaki yüksek form grafiğini sürdürdü. Teknik direktör Sergej Jakirovic'in çalıştırdığı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 13 puan topladı.

PUAN DURUMUNDA PLAY-OFF İDDİASI GÜÇLENDİ

Hull City, Middlesbrough galibiyetiyle birlikte puanını 41'e yükselterek yıl sonunda play-off iddiasını ortaya koydu. Son haftalarda düşüş yaşayan ve galibiyet hasreti 3 maça çıkan Middlesbrough ise 43 puanda kaldı.

YENİ YIL PROGRAMI

Hull City, yeni yılın ilk maçında sahasında Stoke City'yi konuk edecek. Middlesbrough ise Derby County deplasmanına gidecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı

Türkiye genelinde eş zamanlı baskınlar! Yüzlerce gözaltı var
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vicdansız dayı diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış

Diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Vicdansız dayı diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış

Diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu