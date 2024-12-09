Acun Ilıcalı'nın takımı küme düşüyor

Süper Lig devi Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, 19 maç sonunda Championship'te son sırada yer alıyor.

2022 yılında İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın alan ve 3 sezondur takımı yöneten Acun Ilıcalı'nın bu sezon yüzü gülmüyor. Geride kalan 2 sezonda turuncu-siyahlılar ile başarılı sonuçlar alan ve Premier Lig'in kıyısından dönen Ilıcalı'nın takımı bu kez ligin son sırasına demir attı.

SON SIRADALAR

İngiliz ekibi, bu sezon çıktığı 19 maç sonunda 3 galibiyet 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ilıcalı'nın takımı aldığı bu sonuçlarla 15 puan topladı ve 24 puanlı ligde son sırada yer aldı.

PUAN DURUMU