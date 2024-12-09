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Acun Ilıcalı'nın takımı küme düşüyor

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Fenerbahçe Asbaşkanı ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, 19 maç sonunda ligde son sırada yer alıyor. Takım, bu sezon çıktığı 19 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve ligin son sırasına demir attı.

Süper Lig devi Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, 19 maç sonunda Championship'te son sırada yer alıyor.

2022 yılında İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın alan ve 3 sezondur takımı yöneten Acun Ilıcalı'nın bu sezon yüzü gülmüyor. Geride kalan 2 sezonda turuncu-siyahlılar ile başarılı sonuçlar alan ve Premier Lig'in kıyısından dönen Ilıcalı'nın takımı bu kez ligin son sırasına demir attı.

SON SIRADALAR

İngiliz ekibi, bu sezon çıktığı 19 maç sonunda 3 galibiyet 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ilıcalı'nın takımı aldığı bu sonuçlarla 15 puan topladı ve 24 puanlı ligde son sırada yer aldı.

PUAN DURUMU

Acun Ilıcalı'nın takımı küme düşüyor

Acun Ilıcalı'nın takımı küme düşüyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSerdar Torlak:

Darısı fenerin başına ali koçla beraber feneride hallederler

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Haber YorumlarıVolkan Cetin:

Hadi inşallah

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Haber YorumlarıAziz Temel:

Uğursuz acun

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

yapı var acur yapı ondan

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Batırdı takımı…Menajerlik oyunu oynamaya benzemiyor işte :p

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Haber Yorumlarımehmet zeki çifçi:

kendi takımına faydası olmayan adamın fenere ne faydası olacak

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