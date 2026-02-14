Jakirovic ile Hull City'de Başarı Rüzgarı

"Başkanın yine tuhaf tuhaf işleri…"

"Anlamıyorum… Neden Championship'te kendini kanıtlamış birini tercih etmediler?"

"Bunu yine yaptığımıza inanamıyorum… İngiliz futbolunda hiç deneyimi olmayan birisi..."

İngiliz futbol lig sisteminde Premier Lig'in hemen altında yer alan EFL Championship temsilcilerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, geçen sene Haziran ayında Sergej Jakirovic'i takımın yeni menajeri olarak getirmesiyle bazı taraftarların eleştirilerine hedef olmuştu.

Bu yeni isim İngiliz taraftarlar arasında neredeyse hiç heyecan da yaratmamıştı.

"Kaplanlar" olarak da anılan takım geçen sezon küme düşmekten averajla kurtulmuştu. Bir sezon önce ise şu anda Chelsea'nin başında olan Liam Rosenior'un görevine, Hull City ligi yedinci bitirmesine karşın son verildi.

Geçen sezon Ruben Selles'in takımı ligde tutmasına karşın gönderilmesi de birçok kişiyi şaşırtmıştı.

Ancak Jakirovic yönetimindeki Hull, birçok kişiyi şaşırtarak bu sezon Championship'te zirveyi zorluyor.

Takım 31 maç sonunda birincinin beş puan gerisinde, dördüncü sırada yer alıyor.

49 yaşındaki Bosnalı eski milli futbolcu Jakirovic'in, Doğu Yorkshire'da böylesine beklenmedik bir yükselişin mimarı haline gelmesi ister istemez merak uyandırıyor.

Jakirovic, 2022'de Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı'nın bugüne kadar çalıştığı beşinci menajer oldu.

BBC Radio Humberside'a konuşan Ilıcalı, "Sergej'in kariyerine baktığınızda gittiği her yerde başarılı olduğunu görüyorsunuz" diyor:

"Kayserispor'da oynattığı futbol, benim takımımda görmek istediğim futboldu.

"Kariyerine baktığınızda, tüm takımlarına benzer bir oyun oynatabilecek yeteneğe sahip olduğunu görüyorsunuz."

Başlangıçtaki tüm şüphelere rağmen, bu "tuhaf menajer atamasının" aslında tam da doğru tercih olduğu giderek daha net anlaşılıyor.

'Betonu bile yakabilecek çelik bir bakış'

BBC'nin bölge radyosundan Hull City'i takip eden muhabir Mike White, "Uzun boyu ve betonu bile eritebilecek çelik bakışlı" Sergej Jakirovic'in geçen yaz Hull City'nin MKM Stadı'ndaki basın toplantı salonuna gelişini hatırlıyor:

"Bu ilk izlenime bakarak, onunla sürekli muhatap olacak biz medya mensupları için epey zor biri olacağını düşünebilirdiniz.

"Ancak çok geçmeden ilk izlenimlerin her zaman doğru olmadığını anladık. Kendisi cana yakın, mizah duygusu güçlü, zeki, tutkulu ve görüşlerini her zaman açıkça ifade eden biri."

Jakirovic'in bu ilk izlenimleri sahaya yansıtması biraz zaman aldı.

Hull City, sezona ligdeki ilk sekiz maçında iki galibiyet, üç beraberlik ve üç mağlubiyetle son derece karmakarışık bir başlangıç yaptı.

Ekim ve Kasım aylarındaki iyi seri onları yukarı taşıdı, ancak asıl kırılma noktası, içeride Middlesbrough'a karşı alınan 4-1'lik ağır yenilgi oldu.

'Bu bir diktatörlük değil'

Middlesbrough yenilgisiyle Hull, 19 maçta 34 gol yemişti ve bu, ligdeki en kötü ikinci savunma performansıydı.

O günden sonra ise 12 maçta sadece dokuz gol yediler; bu süreçte sekiz galibiyet aldılar ve altı maçta ise gol yemediler.

Ocak ayının sonunda Kaplanlar, 2024-25 sezonunun tamamında topladıklarından daha fazla puan ve galibiyet elde etmiş, daha çok gol atmış ve daha fazla maçta kalesini gole kapatmıştı.

Takımın ortalama topa sahip olma oranı geçen sezonki yüzde 49'dan yüzde 45'e düşerken, maç başına başarılı pas sayısı da 276'ya indi. Bu, geçen sezona göre 70 pas daha az anlamına geliyordu.

Tim Walter ve Selles döneminde takım, Opta'nın "hızlı hücum" olarak tanımladığı ataklardan yalnızca iki gol bulmuştu; bu sezon ise bu sayı şimdiden dokuza ulaştı.

Bu sezon ligde 22 maçta 12 gol atan tecrübeli forvet Oli McBurnie, teknik ekibin oyunculara duyduğu güvenin takıma büyük katkı sağladığını söylüyor.

BBC Radio Humberside'a konuşan McBurnie, "Diktatör gibi değillerdi. Burada kendi fikirlerini dayatmadılar. Geldikleri gibi İngiliz futbolunu ve kültürünü anladılar" diyor:

"Sizinle konuşuyorlar. Elbette son kararı hoca veriyor ama gerçekten harikalar.

"Ligi anlıyorlar ve bizim de ligi bildiğimizi, görüşlerimizin önemli olduğunu kabul ediyorlar. Kadroda Dean [Holden]'ın olması da onlar için çok büyük bir artı."

BBC muhabiri Mike White da Jakirovic'in çalışmalarının, sportif direktör Jared Dublin ve transferden sorumlu Martin Hodge ile atılan sağlam temeller üzerine kurulduğu görüşünde.

White, bir ara "oynatabileceğim sadece 11 sağlıklı oyuncum var" demesine yol açan uzun sakatlık listesi düşünüldüğünde, Jakirovic'in "muazzam bir övgüyü hak ettiğini" vurguluyor.

"Bu sezona girerken, iki transfer dönemini kapsayan EFL kısıtlamaları altında çalışan (yalnızca bedelsiz transferlere ve ücretsiz kiralamalara izin verilen) bir takımdan pek bir şey beklenmiyordu. Buna rağmen yapılan transferlerin kalitesi olağanüstüydü" diyor White:

"Buna ek olarak, Oli McBurnie, John Lundstram, Joe Gelhardt ve Mo Belloumi gibi kilit oyuncuların yaşadığı ciddi sakatlıklar da cabası. Üstelik bu liste, kulübün sürekli karşı karşıya kaldığı sakatlık krizinin tamamını bile yansıtmıyor.

"Yine de yollarına devam ediyorlar ve özellikle Coventry'nin son dönemdeki form düşüşü göz önüne alındığında, ilk iki şansları hâlâ çok gerçekçi.

"Dokuz yıl sonra Premier League'e dönüş ihtimali de göz ardı edilmemeli. Ve tüm bunları doğru yönde ilerleten Jakirovic, gerçekten büyük bir övgüyü hak ediyor."

Futbol aile işi

Jakirovic, Aralık 1976'da o dönem Yugoslavya'nın bir parçası olan Mostar'da, futbolla iç içe bir ailede doğdu.

Babası Enver, günümüz Hırvatistan'ında NK Neretva'da kaleci olarak oynamıştı ve Kaplanlar'ın hocası da kendi futbol kariyerine burada başladı.

20 yıl boyunca Hırvatistan, Slovakya, Slovenya, Bulgaristan ve Avusturya'da savunma ağırlıklı orta saha olarak oynadı; Bosna Milli Takımı'nda da beş kez forma giydi.

Ailenin üçüncü kuşağı da futbolda ilerlemeye hazırlanıyor. Jakirovic'in oğlu Leon, Mayıs 2024'te henüz 16 yaşındayken Dinamo Zagreb'de profesyonel olarak ilk maçına çıktı.

Genç oyuncu geçen ay İtalyan devi Inter Milan'a transfer oldu.

Bosna ve Hırvatistan'da gelen kupalar

Kramponları astıktan sonra Jakirovic, 2017'de Hırvatistan ikinci lig ekibi Sesvete'de teknik direktörlük kariyerine başladı; bir yıl sonra üst lig takımı Gorica'nın başına geçti.

Slovenya şampiyonu Maribor'daki kısa bir dönemin ardından, Bosna temsilcisi Zrinjski Mostar'ı 2021-22 sezonunda şampiyonluğa taşıdı.

Kasım 2022'de Hırvatistan'a dönerek Rijeka'nın başına geçti, ancak Ağustos 2023'te eski Liverpool orta sahası Igor Biscan'ın yerine Dinamo Zagreb'e geçmek için görevinden ayrıldı.

O sezon Hırvatistan'da lig ve kupa dublesi yaptı.

Ne var ki, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında 9-2'lik tarihi bir yenilgi alarak turnuva tarihinde dokuz gol yiyen ilk takım olduktan sonra, Eylül 2024'te Dinamo'dan ayrıldı.

Ocak ayında Türk ekibi Kayserispor'un başına geçen Jakirovic, takımı düşme hattından uzaklaştırdıktan sonra İngiltere'ye taşındı.