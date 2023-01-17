Acun Ilıcalı'nın Hull City'nin golünden sonra coşkuyla sarıldığı Türk iş insanı kim?
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TV8 ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın Championship'de Huddersfield Town'la 1-1 berabere kaldığı maçta son dakikalarda gelen golün sevincini ünlü iş insanı Murat Ülker'e sarılarak yaşadı. İkilinin sarıldığı fotoğraf karesini Ertuğrul Özkök paylaştı.
TV8 ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın Championship'de Huddersfield Town'la 1-1 berabere kaldığı maçta son dakikalarda gelen golün sevincini ünlü iş insanı Murat Ülker'e sarılarak yaşadı. İkilinin sarıldığı fotoğraf karesini Ertuğrul Özkök paylaştı.
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