Acun Ilıcalı'nın hedefi lig şampiyonluğu
NK Maribor Kulübü'nün sahibi Acun Ilıcalı, ligde şampiyonluk hedeflediğini söyledi. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "NK Maribor'un sahibi olmaktan gurur duyuyorum. Kulüp ile hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hedefleri gerçekleştirmek istiyorum. Hala çok sayıda maç var ve Maribor'un bu sezon da şamiyonluk yarışında yer alabileceğine inanıyorum" dedi.
İş insanı ve NK Maribor Kulübü'nün sahibi Acun Ilıcalı, ligde şampiyonluk hedeflediğini söyledi.
ACUN ILICALI TAKIM RUHUNDAN MEMNUN
Kulübün internet sitesine verdiği röportajda Acun Ilıcalı, Ljudski Vrt'teki mevcut durum ve geçmiş olaylar hakkında konuştu. Slovenya liginde Maribor'un, Domzale'yi 3-0'lık mağlup etmesinin ardından Ilıcalı, özellikle takımın yeniden teknik direktör değişikliğinden sonra takım ruhu sergilemesinden memnun kaldı. Son maçlardaki sarsıntılardan sonra Ilıcalı, takımın yeni teknik direktörü Fedo Dudic ile istikrar ve ilişkilerin güçlendirilmesi yolunda ilerlediğini ve bunun daha iyi performanslar için çok önemli olduğunu düşünüyor.
ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR
Ilıcalı, NK Maribor'un sahibi olmaktan gurur duyduğunu, kulüp ile hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hedefleri gerçekleştirmek istediğini bir kez daha vurguladı ve bu konuda tüm paydaşlar arasında daha fazla birlik ve beraberlik olmasını umduğunu belirtti. Ayrıca, önlerinde hâlâ çok sayıda maç olduğunu ve Maribor'un bu sezon da şampiyonluk yarışında yer alabileceğine inandığını söyledi.
MARIBOR'A DAHA ÇOK ZAMAN AYIRACAK
Aynı zamanda Hull City'nin de sahibi olan Ilıcalı, geçen sezon tüm işlerini bir arada yürütmekte zorlandığını ve yeterince vakit ayıramadığını belirtti. Ancak bundan sonra kulübün işleyişine daha fazla dahil olacağına ve Maribor'a daha çok zaman ayıracağına dair söz verdi.