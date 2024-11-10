Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 yendi ve lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı, dikkat çeken sözler sarf etti.

"YALAN SÖYLÜYORSUN"

Acun Ilıcalı açıklamasında; "Bir tiyatro bir film oynanmazsa şampiyonluk konusunda kendimizi favori görüyoruz. Çok garip şeyler yaşıyoruz Türk futbolunda. Bizim iddiamız hep garip şeyler olduğu yönünde. Tartışmaya hazırız diyoruz. Ne zamanki Galatasaray maç kazanıyor. Tartışmalı pozisyon yok nerde yapı diyorlar. Biz sezonsal konuşuyoruz. Yapı nerede diyorlar? Geçtiğimiz hafta olan komik bir olay var. Pozisyonları tartışalım diyen biz miyiz? Teklif Galatasaray'dan geldi. Okuma yazma bilmeyen herkes için tekrar ortaya koyalım. Canlı yayında İbrahim Hatipoğlu dedi. Bunun dışında bir iddiası olan var mı? Devamında biz de kabul ettik.İbrahim Hatipoğlu'yla konuştuk ve en son gelen milli takım arası olsun dendi. Bir saygısızlık var mı, bir yalan var mı? Sevgili Hatipoğlu'ndan, daha doğrusu Sevgisiz Hatipoğlu 'Yanlış, böyle bir şey yok falan' dedi. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Yalan söylüyor. Bu sefer yanıt gelmedi" dedi.

ACUN ILICALI'DAN "TERAZİ" HATIRLATMASI

Fenerbahçe Asbaşkanı sözlerinin devamında, "Acun beyle görüşmeyecekmiş bundan sonra. Ne görüşeceksiniz zaten. Teraziden kaçan hırsızdır dediniz, teraziden kaçtınız. Fenerbahçe puan kaybetsin de bir şekilde hemen ne oldu yapı diyelim dediler. Fenerbahçe puan kaybedince yenilen haklar unutuluyor mu? Ne güzel bir dünya bu ya. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum buradan. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz kimsenin hakkı yenmesin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ifadesinde; "Yapıyı çökertme süresini zaman gösterir. Bu konuda önemli adımlar atılıyor. Bugün dikkat ederseniz, Trabzon'da komedi oldu. Hakeme dediklerini yaptırdılar. Aynı operasyon denemesi ama isyan eden bir hakem vardı. TFF net bir çaba içinde. Gerçi ceza aldım ama önemli değil. TFF'nin çabasını görüyor destekliyoruz" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLU FENERBAHÇE SAYESİNDE"

Acun Ilıcalı sözlerinin devamında; "Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderecekse bu Fenerbahçe sayesinde. Gidin bakın en çok puanı kim toplamış. Bir mağlubiyet kovalamayın. Bir takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecekse Fenerbahçe sebebiyle gidiyor" açıklamasını yaptı.

İBRAHİM HATİPOĞLU'NUN SÖZLERİ

Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Samsunspor'a karşı 3-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, Fenerbahçe'nin el itirazları yapılan ilk golünün geçerli sayılmasına tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı idarecinin açıklamaları şu şekilde;

"Burada yapı yok, burada çok büyük bir ayıp var! Hakemler Galatasaray'a karşı çok kolay penaltı veriyor. Algılar, onlara cesaret verdi! 11 gol yemişiz, bunun 6 tanesi penaltıdan. Tamamı da gri pozisyonlar. Az önce Fenerbahçe maçında bariz elle oynamaya rağmen gol verildi. Gerçekten sabrımız tükeniyor. Türkiye'de hakemlere güvenmek istiyoruz ama yediğimiz 11 golün 6'sı penaltı! Bu böyle gitmemeli, bu ayıp bir şekilde ortadan kaldırılmalı! MHK bu arada verilen kararları gözden geçirmeli! Çünkü gidişat hayra alamet değil! Kimsenin lehine ya da aleyhine böyle hatalar olmasın! Hakem kararlarında adalet istiyoruz. VAR müdahaleleri çok ciddi maçları etkiliyor. Bunları görmüyorlar mı? Biz bu konuların takipçisi olacağız! Artık bardağı taşıran son damlaları bu iki penaltıda gördük! Omuz omuza mücadele penaltı veriliyor, hakemin gözü önündeki pozisyona VAR çağırıyor. Yabancı ya da yerli hakem değil, iyi hakem çözüm! Türk futbolunun marka değerinin yükseltmek için öncelikle hakemler iyi gitmeli. 10 haftadır bağırdılar, çağırdılar ve hakemleri etki altına almayı başardılar. Acun Ilıcalı ile bir görüşme yapmayacağım! O gün açıklama yaptım, konu kapandı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Öte yandan Galatasaray da Samsunspor maçının ardından aleyhine çalınan penaltılar dolayısıyla hakem yönetimine ve Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdiği bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde;

"Son haftalarda kulübümüz üzerine yapılan ahlaksız algı çalışmaları, bugün oynadığımuz maçtaki saçma sapan kararlarla son noktasına ulaşmıştır.

Aleyhimize verilen, orta hakem ve VAR hakeminin başrol için yarıştığı bu anlamsız kararlar, bugün aldığımız galibiyetin aslında ne kadar zor bir galibiyet olduğunu herkese göstermiştir.

"Yapı yapı" diyerek haftalardır her mecrada gözyaşı dökenler, bugün yapılan bu ayıbın sinsi planlayıcılarıdır.

Amaç, Galatasaray'a karşı haksız bir çifte standart oluşturmak ve masa başında eşitliği yeniden sağlamaktır.

Biz bu kirli oyunu geçen senelerden biliyoruz.

İşte bu yüzden, bugün, kazansak bile susmayacağız.

Haksızlığı kendi hakkı kabul eden, kazanmak için her yolu mübah sayan bu zihniyeti değiştirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz.

"Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet" gelene kadar doğru arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bugün bu ayıba imza atanların, önce performansları sonra niyetlerinin acil şekilde sorgulanmasını istiyoruz.

Adaleti getirme sözüyle yola çıkmış bu yönetimin bugün göstereceği tavır, Türk futbolunun geleceğine dair hakkaniyetli duruşlarını göstermeleri açısından çok önemlidir.

Galatasaray Spor Kulübü, bu ayıbın her türlü platformda takipçisi olacak ve gereken her türlü aksiyonu alacaktır."