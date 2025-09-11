Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer: Ronaldinho sürprizi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, sürpriz bir transfere imza attı.

RONALDINHO'NUN OĞLU HULL CITY'DE

Hull City, Brezilyalı eski futbolcu olan Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes ile sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon kulübün U21 Takımı'nda sahne alacak. Mendes, Hull City'e 1 yıllık imza atarken, sözleşmede uzatma opsiyonu da yer alıyor.

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Transferinin ardından açıklamalar yapan Joao Mendes, "Gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Bence iyi bir sezon olacak. Birmingham ile oynanan maçı izledim ve bence çocuklar gerçekten iyiler. Gerçekten iyi bir takım ve gelecek için heyecanlıyım." dedi.

Joao Mendes ayrıca, "U21 Takımı'nda ve birinci takımda elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Hangi seviye olduğu önemli değil, futbol oynamayı seviyorum ve fırsat gelirse, bunu en iyi şekilde değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.