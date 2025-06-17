Acun Ilıcalı'dan taraftarlarını heyecanlandıran transfer sözü

Fenerbahçe'deki Asbaşkanlık görevinden ayrılan İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Hull Daily Mail'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transferlerle ilgili konuşan Acun Ilıcalı, taraftarlarını heyecanlandırdı.

'JAKIROVIC İLE KAFAMDAKİ BOŞLUKLARI DOLDURACAĞIM'

Takımın yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile ilgili konuşan Acun Ilıcalı, "Sergej Jakirovic benim için İngiliz futbolundaki deneyimlerimin birleşimi. Bu teknik direktörle, kafamdaki tüm boşlukları dolduracağına inanıyorum." dedi.

Jakirovic ile konuşmaya devam eden Ilıcalı, "Sergej Jakirovic, deneyimsiz değil. Bugüne kadar olan deneyimini farklı kulüplerde kazanarak elde etti. Hayatta kazanma deneyimin varsa, nasıl kazanacağını bilirsin. Yeni teknik direktörümüz Sergej Jakirovic, gittiği her yerde başarılı oldu. Kazanma yüzdesi çok iyi.' ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÖZLERİ

Takımının transfer gündemiyle ilgili yorum yapan Acun Ilıcalı, "Şu anda çok fazla ayrıntı vermek istemiyorum ancak tamamen odaklandığımızı ve her gün toplantılar yaptığımızı söyleyebilirim." sözlerini sarf etti.

Transferlerde kendisinin de yer alacağını açıklayan Ilıcalı, "Yapmamız gereken şey, teknik direktörü mutlu etmek. Bu yüzden onu mutlu etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. O burada çünkü Premier Lig'e gitmek istiyor. Bu kulübün Premier Lig'e gidebileceğine inanıyor. Transferle ve teknik direktörümüzle belirlediğimiz hedefler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bazen transferlerle kişisel olarak ilgilenmek zorunda kalıyorum çünkü birçok oyuncu ikna olmak için kulüp başkanlarının garantisini istişyor. Geçtiğimiz yıllarda Jaden Philogene, Ozan Tufan ve Louie Barry gibi bazı transferlerde yer aldım ve şimdi de zamanı geldiğinde yine yer alacağım." yorumunu yaptı.

'TARAFTARIMIZI MUTLU ETME ZAMANI'

Hull City'e gönül veren taraftarları mutlu etme zamanının geldiğini söyleyen Acun Ilıcalı, "Şimdi takımın kurulma zamanı. Bence çok iyi bir teknik direktörümüz var ve şimdi taraftarlarımızı mutlu etme zamanı. Önümüzdeki günlerde yeni teknik direktörümüzle birlikte Hull'a gideceğim ve taraftarımızla bir soru-cevap oturumu düzenleyeceğim." dedi.

'ARTIK DAHA FAZLA ZAMANIM VAR'

Sözlerine devam eden Acun Ilıcalı konuşmasını şu sözlerle noktaladı; "Herkes şunu anlamalı, ben tamamen güzel kulübümüze odaklanmış durumdayım ve artık daha fazla zamanım var. Umarım yönetim tarzımızdaki gelişmeyi ve kulübümüze olan tutkumuzu göreceklerdir. Size bir şey itiraf etmeliyim. İlk yılımdaki tutkuyla, aynı tutkuyu duyuyorum. O kadar acı çekiyordum ki bu güzel kulübe yeterince zaman ayıramıyordum. Artık zamanım var. Son üç yıldır kulübün sahibi olarak edindiğim deneyimi taraftarımıza gösterme zamanı geldi. Heyecanım, buraya geldiğim ilk günkü gibi. Yeni sezon için çok heyecanlıyım ve tüm tutkumu bu işe adadım."