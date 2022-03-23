Açıklandığında taraftar burun kıvırmıştı! İsmail Kartal, Domenec Torrent'e nal toplattı

Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için lig ikinciliğini kovalayan Fenerbahçe, bu yarışta en büyük rakibi Konyaspor'u devirerek milli araya moralli girdi. 21. haftadaki Antalyaspor maçı ile teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal, 10 maçlık performansıyla camianın yüzünü güldürdü.

TRABZONSPOR'LA AYNI PUANI ALDI

Geldikten sonra lider Trabzonspor ile aynı puanı hanesine yazdıran deneyimli hoca, 6 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken sadece 1 mağlubiyetle 21 puan topladı.

FARK ATTI

Sabah'taki istatistik haberine göre; Yine Kartal gibi 21. haftada göreve gelen Galatasaray 'ın hocası Domenec Torrent ise 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 11 puan aldı. 1.10 puan ortalamasında kalan İspanyol hoca, Aslan'da hayal kırıklığı yaşattı.

PEREİRA'YI DA GEÇTİ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, ligin ilk yarısında oynanan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarından puansız ayrılmıştı. Portekizli hocanın yerine koltuğu devralan İsmail Kartal ise ligin ikinci yarısında bu 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkararak 7 puanı hanesine yazdırdı.