Acı haberi TFF verdi! Hakem Adem Şahan, eşi ve çocukları depremde hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), B Klasman Yardımcı Hakem ve TFFHGD Kahramanmaraş Şube Başkanı Adem Şahan'ın, eşinin ve çocuklarının depremde hayatını kaybetti.

"DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "B Klasman Yardımcı Hakemimiz ve TFFHGD Kahramanmaraş Şube Başkanı Adem Şahan'ın, eşinin ve çocuklarının ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Vefat eden hakemimiz Adem Şahan'a, eşine ve çocuklarına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm futbol camiamıza başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" denildi.