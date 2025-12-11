Aboubakar'a büyük operasyon: Eto'o kadro dışı bıraktırdı
Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'nun, golcü Vincent Aboubakar'ı milli takımdan çıkardığı iddiası, ülkede büyük tepki topladı. İddialara göre, Aboubakar'ın Eto'o'nun gol rekoruna yaklaşması bu kararı tetikledi. Aboubakar'ın Afrika Uluslar Kupası öncesi kadro dışı kalması, taraftarlar ve spor yorumcuları tarafından büyük bir skandal olarak değerlendiriliyor. Bu durum, milli takım kampının atmosferini olumsuz etkiledi.
- Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, Vincent Aboubakar'ı milli takım kadrosuna aldırmadı.
- Aboubakar, Kamerun tarihinin en golcü ismi olan Eto'o'nun 56 gol rekoruna 12 gol kala 117 maçta 45 gole sahip.
- Yeni teknik direktör David Pagou'nun hazırladığı Kamerun kadrosunda Aboubakar yer almıyor.
Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'nun, ülkenin en önemli golcülerinden Vincent Aboubakar'ı milli takım kadrosuna aldırmadığı iddiası ülkede büyük bir deprem etkisi yarattı.
REKOR YARIŞI KRİZİ TETİKLEDİ
İngiliz basınından SunSport'a göre, Samuel Eto'o'nun bu karardaki etkisinin nedeni, Aboubakar'ın kendisine ait olan gol rekoruna yaklaşması. Kamerun tarihinin en golcü ismi olan Eto'o, 118 maçta 56 gole sahip. Aboubakar ise 117 maçta 45 gol attı ve sadece 12 gole ihtiyaç duyuyor. Bu durumun, Eto'o'nun rekorunun kırılacağı endişesini doğurduğu ve kadro dışı baskısında etkili olduğu öne sürüldü.
KADRODA OLMAMASI ŞAŞKINLIK YARATTI
Yeni teknik direktör David Pagou'nun federasyona sunduğu Kamerun kadrosunda Aboubakar'ın yer almaması, ülkede büyük tepki topladı.
Aboubakar'ın Afrika Uluslar Kupası öncesi kadro dışı kalması, taraftarlar ve spor yorumcuları tarafından "tarihin en büyük skandallarından biri" olarak değerlendiriliyor.
ETO'O – BRYS GERİLİMİ SONRASI GELEN KARAR
Geçtiğimiz hafta Eto'o, teknik direktör Marc Brys'i "itaatsizlik" ve "oyuncuları federasyona karşı kışkırtmak" suçlamalarıyla görevden almış ve yerine David Pagou'yu getirmişti. Pagou'nun hazırladığı ilk kadroda Aboubakar'ın bulunmaması, kararın teknik gerekçelerle değil, doğrudan federasyon baskısıyla alındığı iddialarını güçlendirdi. Kamerun'da yaşanan Eto'o–Aboubakar krizi, Afrika Uluslar Kupası öncesi milli takım kampının atmosferini tamamen altüst etmiş durumda.