Haberler

Aboubakar'a büyük operasyon: Eto'o kadro dışı bıraktırdı

Aboubakar'a büyük operasyon: Eto'o kadro dışı bıraktırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'nun, golcü Vincent Aboubakar'ı milli takımdan çıkardığı iddiası, ülkede büyük tepki topladı. İddialara göre, Aboubakar'ın Eto'o'nun gol rekoruna yaklaşması bu kararı tetikledi. Aboubakar'ın Afrika Uluslar Kupası öncesi kadro dışı kalması, taraftarlar ve spor yorumcuları tarafından büyük bir skandal olarak değerlendiriliyor. Bu durum, milli takım kampının atmosferini olumsuz etkiledi.

  • Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, Vincent Aboubakar'ı milli takım kadrosuna aldırmadı.
  • Aboubakar, Kamerun tarihinin en golcü ismi olan Eto'o'nun 56 gol rekoruna 12 gol kala 117 maçta 45 gole sahip.
  • Yeni teknik direktör David Pagou'nun hazırladığı Kamerun kadrosunda Aboubakar yer almıyor.

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'nun, ülkenin en önemli golcülerinden Vincent Aboubakar'ı milli takım kadrosuna aldırmadığı iddiası ülkede büyük bir deprem etkisi yarattı.

REKOR YARIŞI KRİZİ TETİKLEDİ

İngiliz basınından SunSport'a göre, Samuel Eto'o'nun bu karardaki etkisinin nedeni, Aboubakar'ın kendisine ait olan gol rekoruna yaklaşması. Kamerun tarihinin en golcü ismi olan Eto'o, 118 maçta 56 gole sahip. Aboubakar ise 117 maçta 45 gol attı ve sadece 12 gole ihtiyaç duyuyor. Bu durumun, Eto'o'nun rekorunun kırılacağı endişesini doğurduğu ve kadro dışı baskısında etkili olduğu öne sürüldü.

KADRODA OLMAMASI ŞAŞKINLIK YARATTI

Yeni teknik direktör David Pagou'nun federasyona sunduğu Kamerun kadrosunda Aboubakar'ın yer almaması, ülkede büyük tepki topladı.

Aboubakar'ın Afrika Uluslar Kupası öncesi kadro dışı kalması, taraftarlar ve spor yorumcuları tarafından "tarihin en büyük skandallarından biri" olarak değerlendiriliyor.

ETO'O – BRYS GERİLİMİ SONRASI GELEN KARAR

Geçtiğimiz hafta Eto'o, teknik direktör Marc Brys'i "itaatsizlik" ve "oyuncuları federasyona karşı kışkırtmak" suçlamalarıyla görevden almış ve yerine David Pagou'yu getirmişti. Pagou'nun hazırladığı ilk kadroda Aboubakar'ın bulunmaması, kararın teknik gerekçelerle değil, doğrudan federasyon baskısıyla alındığı iddialarını güçlendirdi. Kamerun'da yaşanan Eto'o–Aboubakar krizi, Afrika Uluslar Kupası öncesi milli takım kampının atmosferini tamamen altüst etmiş durumda.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesabı ödemeyince mekandan atıldı, geri dönüp konuşma bahanesiyle solisti öldürdü

Hesap kavgası kanlı bitti! Mekandan atıldı, geri dönüp solisti öldürdü
Hakan Ural 'Neler Oluyor Hayatta' programında neden yok? Sebebi ortaya çıktı

Birkaç gündür programda yoktu! Sebebi ortaya çıktı
Bavulunu topladı gidiyor! Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi

Bu oturuşun bedeli ağır oldu! Bavulunu topladı, gidiyor
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Hesabı ödemeyince mekandan atıldı, geri dönüp konuşma bahanesiyle solisti öldürdü

Hesap kavgası kanlı bitti! Mekandan atıldı, geri dönüp solisti öldürdü
TBMM'de 'taciz' protestosu! Ortalık bir anda karıştı

Meclis'i karıştıran iddia! Kalabalık arttı, polis soluğu orada aldı
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Arda-Haaland eşleşmesi geceye damga vurdu

Dün geceye damga vuran kare
title