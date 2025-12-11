Aboubakar'a büyük operasyon: Eto'o kadro dışı bıraktırdı

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'nun, ülkenin en önemli golcülerinden Vincent Aboubakar'ı milli takım kadrosuna aldırmadığı iddiası ülkede büyük bir deprem etkisi yarattı.

REKOR YARIŞI KRİZİ TETİKLEDİ

İngiliz basınından SunSport'a göre, Samuel Eto'o'nun bu karardaki etkisinin nedeni, Aboubakar'ın kendisine ait olan gol rekoruna yaklaşması. Kamerun tarihinin en golcü ismi olan Eto'o, 118 maçta 56 gole sahip. Aboubakar ise 117 maçta 45 gol attı ve sadece 12 gole ihtiyaç duyuyor. Bu durumun, Eto'o'nun rekorunun kırılacağı endişesini doğurduğu ve kadro dışı baskısında etkili olduğu öne sürüldü.

KADRODA OLMAMASI ŞAŞKINLIK YARATTI

Yeni teknik direktör David Pagou'nun federasyona sunduğu Kamerun kadrosunda Aboubakar'ın yer almaması, ülkede büyük tepki topladı.

Aboubakar'ın Afrika Uluslar Kupası öncesi kadro dışı kalması, taraftarlar ve spor yorumcuları tarafından "tarihin en büyük skandallarından biri" olarak değerlendiriliyor.

ETO'O – BRYS GERİLİMİ SONRASI GELEN KARAR

Geçtiğimiz hafta Eto'o, teknik direktör Marc Brys'i "itaatsizlik" ve "oyuncuları federasyona karşı kışkırtmak" suçlamalarıyla görevden almış ve yerine David Pagou'yu getirmişti. Pagou'nun hazırladığı ilk kadroda Aboubakar'ın bulunmaması, kararın teknik gerekçelerle değil, doğrudan federasyon baskısıyla alındığı iddialarını güçlendirdi. Kamerun'da yaşanan Eto'o–Aboubakar krizi, Afrika Uluslar Kupası öncesi milli takım kampının atmosferini tamamen altüst etmiş durumda.