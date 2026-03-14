Abisi Real Madrid maçını neden izledi? Oulai'den transfer iddialarına yanıt

Abisi Real Madrid maçını neden izledi? Oulai'den transfer iddialarına yanıt
Trabzonspor'un yıldızı Christ Inao Oulai, galibiyeti vefat eden yardımcı antrenör Orhan Kaynak'a armağan ettiklerini söyledi. Abisinin Real Madrid maçına gitme sebebini açıklayan Oulai, ''Ağabeyimin oraya sadece gezmeye gittiğini düşünüyorum. Ben kulübüme ve oyunuma odaklandım.'' diyerek transfer iddialarına nokta koydu.

  • Christ Inao Oulai, Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği maçın galibiyetini vefat eden Orhan hocaya armağan etti.
  • Christ Inao Oulai, ağabeyinin Real Madrid maçını izlemesiyle ilgili transfer iddialarına yanıt olarak, Trabzonspor'a odaklandığını ve ağabeyinin sadece gezmeye gittiğini belirtti.
  • Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek ligde ikinci sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

'ORHAN HOCAMIZA ARMAĞAN EDİYORUM'

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın futbolcusu Christ Inao Oulai, "Açıkçası bu hak edilmiş bir galibiyetti diyebilirim çünkü gerçekten iyi çalıştık hocamız bize iyi taktikler verdi. Biz de bunun karşılığında çok iyi çalışmıştık. Bu galibiyeti vefat eden Orhan hocamıza armağan etmek istiyorum. Buradan ailesine başsağlığı dilemek istiyorum. Bizim için hazırlık süreci zor bir haftaydı. Duygu dolu bir haftaydı herkes çok üzgündü. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini biliyorduk. Bu galibiyeti ona armağan etmek istiyorduk. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık." dedi.

Abisi Real Madrid maçını neden izledi? Oulai'den transfer iddialarına yanıt

REAL MADRID İDDİALARINA CEVAP

Ağabeyinin Real Madrid'in Manchester City ile oynadığı mücadeleyi yerinden takip etmesi ile ilgili gelen soruya cevap veren Oulai, transfer dedikodularına son vererek, "Bununla ilgili söyleyecek herhangi bir şeyim yok. Şu an tamamen Trabzonspor kulübüne odaklanmış durumdayım. Ağabeyimin oraya sadece gezmeye gittiğini düşünüyorum. Ben kulübüme ve oyunuma odaklandım. Sizin de az evvel belirttiğiniz gibi ligde ikinci sıradayız ve daha yukarısı için çalışmaya devam etmek istiyorum.' ifadelerine kullandı.

Trump 'İran'ı mağlup' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı

Trump "İran'ı mağlup" ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit

İran komşusunu tehdit gibi sözlerle uyardı
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu

İran, ABD ekonomisinin can damarını Körfez ülkesinde vurdu
Bahçeli'den Lübnan için 'seçenekler tartışılsın' çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır

Bahçeli'den bombalar yağan ülke için "seçenekler tartışılsın" çağrısı
BBP lideri Destici, hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı

Hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı

Fenerbahçe'den Tedesco kararı
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için büyük iddia

Fenerbahçe için büyük iddia
Başkan adayı olacak mı? Sadettin Saran'dan çok konuşulacak sözler

Bu karara sevinen de var sevinmeyen de
BBP lideri Destici, hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı

Hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı
Süper Lig'de 22 yıl sonra kadın hakem düdük çaldı

Tam 22 yıl olmuştu... Bu görüntüyü artık sık sık göreceksiniz
Venezuela'da ABD bayrağı 7 yıl aradan sonra yeniden büyükelçilik gönderine çekildi

ABD bayrağı indirildiği günün yıldönümünde yeniden göndere çekildi