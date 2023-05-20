Galatasaray eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak, yeni yapılan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri için, 'Florya'dan buraya taşınıyoruz. Nasıl Florya'da yıldızlar yetiştirdiysek, Allah'ın izni ile burada da yetiştireceğiz' dedi.

- Abdürrahim Albayrak: "Nasıl Florya'da yıldızlar yetiştirdiysek, burada da yetiştireceğiz"

İSTANBUL - Galatasaray eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak, yeni yapılan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri için, "Florya'dan buraya taşınıyoruz. Nasıl Florya'da yıldızlar yetiştirdiysek, Allah'ın izni ile burada da yetiştireceğiz" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törenden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak, "Dursun başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bugün burada herkesin imreneceği birlik ve beraberlik vardı. Yeni tesisimize de bu yakışırdı. Florya'dan buraya taşınıyoruz. Nasıl Florya'da yıldızlar yetiştirdiysek, Allah'ın izni ile burada da yetiştireceğiz. Nasıl Florya'dan UEFA Kupası ve Süper Kupa şampiyonu çıktıysa inanıyorum bu tesislerden de UEFA şampiyonu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu çıkacağına inanıyorum. Muhteşem bir tesis oluyor. Bu tesislerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Futbol takımının durumuyla ilgili de konuşan Albayrak, "İnanılmaz başarılara imza attı. Ligin bitmesine çok az bir zaman kala yarın oynayacağımız Sivas maçı ile bunun çok büyük bir kısmını tamamlamış olacağız. Galatasaray bu sene her konuda çok başarılıdır. Temel atma töreniyle olsun, futbol takımının başarısıyla olsun, en yakın rakibine 5 puan fark atmasıyla olsun son derece iyi ve başarılı gidiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.