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Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu

Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
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Trabzonspor'dan ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni adresi netleşiyor. Avcı'nın Suudi Arabistan takımlarından gelen tekliflere olumlu yanıt verdiği ve yeni takımının yakında belli olacağı iddia edildi.

Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra bazı kulüplerin gündemine geldiği belirtilen teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oluyor.

YENİ ADRESİ SUUDİ ARABİSTAN

Trabzon'dan yayın yapan Karadeniz gazetesinin haberine göre Abdullah Avcı'nın yeni adresi Suudi Arabistan. Abdullah Avcı Suudi Arabistan takımlarından gelen tekliflerle ilgili son kararını verdiği iddia edilirken resmi açıklamanın ve imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı da ileri sürüldü. Avcı'nın yeni takımının kısa süre içinde resmen açıklanacağı da belirtildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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