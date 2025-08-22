Abdülkerim Durmaz, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde alacağı dereceyi açıkladı

Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Transfere dair konuşan deneyimli yorumcu, Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği performansa dair bir tahminde de bulundu.

''İKİ KALBİNDEN BİRİ''

Abdülkerim Durmaz, Lemina'nın takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara değinerek ''Çok büyük eksiklik yaratır. Galatasaray'ın orta sahadaki iki kalbinden biri Lemina.'' dedi.

"ÖNDE BASMAYI SEVİYOR"

Transferde adı geçen Manuel Akanji ile ilgili de konuşan Durmaz, ''Türkiye Ligi'nin üstü bir stoper. Önde basmayı seviyor. Davinson Sanchez efekti verir.'' yorumunda bulundu.

''İLK 24'E RAHAT KALIR''

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 takım arasına rahat gireceğini vurgulayan Abdülkerim Durmaz, ''Galatasaray ilk 24'e rahat kalır. Biraz zorlarsa ilk 15'de de olur.'' tahmininde bulundu.