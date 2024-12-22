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Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da 100. Maçına Çıktı

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da 100. Maçına Çıktı
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Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Kayserispor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı takımla 100. resmi maçına çıkmış oldu. 30 yaşındaki futbolcu, savunmadaki başarılı performansının yanı sıra, Galatasaray kariyerinde toplam 10 gol atarak takıma önemli katkılarda bulundu. Ayrıca, kulüple birlikte 3 kupa kazanmıştır.

Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Kayserispor maçıyla birlikte sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray'da, savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, önemli bir anı yaşadı. Mücadeleye 11'de başlayan Bardakcı, sarı-kırmızılılarla 'dalya' heyecanı yaşadı.

30 yaşındaki futbolcu, 25 Temmuz 2022 tarihinde Konyaspor'dan 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu. Cimbom'daki 3. sezonunu geçiren Abdülkerim Bardakcı, Kayserispor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılılardaki 100. resmi maçına çıktı. Başarılı defans oyuncusu, Süper Lig'de 72, Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 ve TFF Süper Kupa'da da 2 kez forma giydi.

Rakip fileleri 10 kez havalandırdı

Abdülkerim Bardakcı savunmada gösterdiği başarılı performansının yanında hücumda da attığı gollerle takımına önemli katkıda bulundu. 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerinde bugüne kadar 10 kez gol sevinci yaşadı. Bardakcı, bu gollerin 9'unu Süper Lig'de, 2'sini Avrupa kupalarında ve 1'ini de Türkiye Kupası'nda kaydetti.

3 kupa kazandı

Galatasaray defansının değişilmez isimlerinden olan Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılılarda 3 kupa kazandı. Süper Lig'de 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Bardakcı ayrıca 2022-2023 sezonunda da Turkcell Süper Kupa'yı kaldırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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