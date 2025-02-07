Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'un ezeli rakibine "Evet" dedi
İngiltere Championship takımlarından Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür, Türkiye'ye geri dönmek üzere. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Abdülkadir Ömür'ün kiralık transferi için Rizespor'un başkanı İbrahim Turgut ile görüşme gerçekleştirdi. Tarafların, 25 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için anlaşmaya vardığı bildirildi.
İngiltere Championship takımlarından Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür, Türkiye'ye geri döndü.
RİZESPOR'A "EVET" DEDİ
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Abdülkadir Ömür'ün kiralık transferi için Rizespor'un başkanı İbrahim Turgut ile görüşme gerçekleştirdi. Tarafların, 25 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için anlaşmaya vardığı öğrenildi.
ANLAŞMA TAMAM
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Çaykur Rizespor, Hull City'den AbdülkadirÖmür'ü sezon sonuna dek kiraladı. Anlaşmaya göre; Zorunlu satın alma maddesi bulunmuyor. 25 yaşındaki futbolcunun hafta sonunda Rize'de olması bekleniyor.
21 MAÇTA 1 ASİST YAPTI
Bu sezon 21 maçta süre bulan Abdülkadir Ömür, 1 asist yaptı.