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Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'un ezeli rakibine "Evet" dedi

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İngiltere Championship takımlarından Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür, Türkiye'ye geri dönmek üzere. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Abdülkadir Ömür'ün kiralık transferi için Rizespor'un başkanı İbrahim Turgut ile görüşme gerçekleştirdi. Tarafların, 25 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için anlaşmaya vardığı bildirildi.

İngiltere Championship takımlarından Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür, Türkiye'ye geri döndü.

RİZESPOR'A "EVET" DEDİ

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Abdülkadir Ömür'ün kiralık transferi için Rizespor'un başkanı İbrahim Turgut ile görüşme gerçekleştirdi. Tarafların, 25 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için anlaşmaya vardığı öğrenildi.

ANLAŞMA TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Çaykur Rizespor, Hull City'den AbdülkadirÖmür'ü sezon sonuna dek kiraladı. Anlaşmaya göre; Zorunlu satın alma maddesi bulunmuyor. 25 yaşındaki futbolcunun hafta sonunda Rize'de olması bekleniyor.

21 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

Bu sezon 21 maçta süre bulan Abdülkadir Ömür, 1 asist yaptı.

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'un ezeli rakibine
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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